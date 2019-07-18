«Ордабасы» снова победил и вышел во второй раунд Лиги Европы
Шымкентский «Ордабасы» снова обыграл грузинский «Торпедо» из Кутаиси в ответном матче и вышел во второй отборочный раунд Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Шымкентский «Ордабасы» снова обыграл грузинский «Торпедо» из Кутаиси в ответном матче и вышел во второй отборочный раунд Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра прошла на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Счет на 82-й минуте открыл красивый гол полузащитника «Ордабасы» Мирзада Механовича на 82-й минуте. При этом босниец появился на поле лишь на 73-й минуте, заменив украинского хавбека Кирилла Ковальчука.
Окончательный счет за секунду до конца установил Зиги Бадибанга.
В первой игре в Шымкенте «Ордабасы» одержал минимальную победу — 1:0, благодаря голу защитнику Темирлана Ерланова. Таким образом, общий счет противостояния — 3:0.
В ЛЕ «Ордабасы» дебютировал в 2013 году, когда прошел сербскую «Ягодину», а затем проиграл норвежскому «Русенборгу». После этого шымкентцы трижды вылетали от первого соперника в турнире: в 2016 году случилось поражение от «Бейтара», в 2017-м — от сербского клуба «Чукарички», а в 2018-м — от боснийского «Широки Бриега».
В других парах первого раунда текущей ЛЕ «Кайрат» прошел «Широки Бриег» — 2:1, 2:1, а «Тобол»
|Кахабер Чхетиани
|Кахабер Цхададзе
|55512
|81′
|27343
|90+4′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Аристотелис Диамантопуос(Греция)