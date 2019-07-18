«Ордабасы» снова победил и вышел во второй раунд Лиги Европы

Счет на 82-й минуте открыл красивый гол полузащитника «Ордабасы» Мирзада Механовича на 82-й минуте. При этом босниец появился на поле лишь на 73-й минуте, заменив украинского хавбека Кирилла Ковальчука.

В ЛЕ «Ордабасы» дебютировал в 2013 году, когда прошел сербскую «Ягодину», а затем проиграл норвежскому «Русенборгу». После этого шымкентцы трижды вылетали от первого соперника в турнире: в 2016 году случилось поражение от «Бейтара», в 2017-м — от сербского клуба «Чукарички», а в 2018-м — от боснийского «Широки Бриега».