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22:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» снова победил и вышел во второй раунд Лиги Европы

Шымкентский «Ордабасы» снова обыграл грузинский «Торпедо» из Кутаиси в ответном матче и вышел во второй отборочный раунд Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра прошла на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Счет на 82-й минуте открыл красивый гол полузащитника «Ордабасы» Мирзада Механовича на 82-й минуте. При этом босниец появился на поле лишь на 73-й минуте, заменив украинского хавбека Кирилла Ковальчука.

Окончательный счет за секунду до конца установил Зиги Бадибанга.

В первой игре в Шымкенте «Ордабасы» одержал минимальную победу — 1:0, благодаря голу защитнику Темирлана Ерланова. Таким образом, общий счет противостояния — 3:0.

В ЛЕ «Ордабасы» дебютировал в 2013 году, когда прошел сербскую «Ягодину», а затем проиграл норвежскому «Русенборгу». После этого шымкентцы трижды вылетали от первого соперника в турнире: в 2016 году случилось поражение от «Бейтара», в 2017-м — от сербского клуба «Чукарички», а в 2018-м — от боснийского «Широки Бриега».

В других парах первого раунда текущей ЛЕ «Кайрат» прошел «Широки Бриег» — 2:1, 2:1, а «Тобол» из-за правила гостевого гола вылетел от люксембургского «Женесса» — 0:0, 1:1.

Торпедо Кт
0:2
Первый тайм: 0:0
Ордабасы
Футбол, Лига Европы, Тур 118.07.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Mikheil Meskhi
Главные тренеры
Кахабер ЧхетианиКахабер Цхададзе
Голы
5551281′
2734390+4′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАристотелис Диамантопуос(Греция)
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