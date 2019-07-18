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21:59 (мск), источник: ТАСС

Тульский «Арсенал» сыграет с ФК «Нефтчи» во втором квалификационном раунде Лиги Европы

ТАСС, 18 июля. Азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» обыграл молдавскую «Сперанцу» во втором матче первого квалификационного раунда Лиги Европы и вышел в следующий раунд, где сыграет с тульским «Арсеналом».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу «Нефтчи». Первый матч также завершился победой азербайджанского клуба — 3:0. Оба матча прошли на арене «Нефтчи», поскольку стадион «Сперанцы» не пригоден для проведения еврокубковых матчей.

Тульский «Арсенал», занявший шестое место в прошлом сезоне чемпионата России, дебютирует в Лиге Европы. В первом матче тульский клуб примет соперника на своем поле 25 июля, ответная игра состоится 1 августа.

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В других завершившихся матчах первого квалификационного раунда казахстанский «Тобол» дома сыграл вничью с люксембургским «Женессом» со счетом 1:1 и выбыл из турнира (первый матч — 0:0), казахстанский «Кайрат» на своем поле обыграл боснийский клуб «Широки Бриег» со счетом 2:1 (2:1), латвийский клуб «Лиепая» в гостях оказался сильнее минского «Динамо» — 2:1 (1:1), а кипрский «Аполлон» дома разгромил «Кауно Жальгирис» (Литва) — 4:0 (2:0).

В нынешнем сезоне Лиги Европы Россию также будут представлять московские «Спартак» и ЦСКА. Красно-белые начнут выступление с третьего квалификационного раунда (жеребьевка состоится 22 июля, матчи пройдут 8 и 15 августа), армейцы напрямую попали в групповой раунд турнира (жеребьевка — 30 августа, первый тур — 19 сентября).

Нефтчи
6:0
Первый тайм: 4:0
Сперанца Н
Футбол, Лига Европы, Тур 118.07.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Bakcell Arena (8 KM stadium)
Главные тренеры
Роберто Бордин
Голы
6185618′
Эмин Махмудов24′
6185640′
5084742′
Стивен Жозеф-Монрос67′
6186378′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяЮлиан Вайнбергер(Австрия)
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