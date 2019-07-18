Тульский «Арсенал» сыграет с ФК «Нефтчи» во втором квалификационном раунде Лиги Европы

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу «Нефтчи». Первый матч также завершился победой азербайджанского клуба — 3:0. Оба матча прошли на арене «Нефтчи», поскольку стадион «Сперанцы» не пригоден для проведения еврокубковых матчей.

Тульский «Арсенал», занявший шестое место в прошлом сезоне чемпионата России, дебютирует в Лиге Европы. В первом матче тульский клуб примет соперника на своем поле 25 июля, ответная игра состоится 1 августа.

В других завершившихся матчах первого квалификационного раунда казахстанский «Тобол» дома сыграл вничью с люксембургским «Женессом» со счетом 1:1 и выбыл из турнира (первый матч — 0:0), казахстанский «Кайрат» на своем поле обыграл боснийский клуб «Широки Бриег» со счетом 2:1 (2:1), латвийский клуб «Лиепая» в гостях оказался сильнее минского «Динамо» — 2:1 (1:1), а кипрский «Аполлон» дома разгромил «Кауно Жальгирис» (Литва) — 4:0 (2:0).