УЕФА отстранил бельгийский «Мехелен» от участия в Лиге Европы за договорные матчи

Источник: AFP 2019

3 июня 2019 года, оценивая возможность допуска к еврокубковым турнирам сезона-2019/20, УЕФА после проведения расследование по делу об участии в договорных матчах одобрил участие «Мехелена» в групповой стадии Лиги Европы, клуб завоевал прямую путевку в групповой этап турнира, став победителем Кубка Бельгии сезона-2018/19. Это решение не отменяло возможности возобновления дела в отношении клуба, если появится дополнительная информация по фактам дела. 17 июля Бельгийский арбитражный спортивный суд одобрил решение дисциплинарных органов Королевского бельгийского футбольного союза, которые, среди прочего, наложили на «Мехелен» дисквалификацию «на один еврокубковый сезон, если клуб заслужит право на участие в одном из турниров УЕФА» из-за участия в организации подставных матчей в Бельгии. После этого решения УЕФА вновь провел свое расследование и установил виновность бельгийского клуба, отстранив его от участия в еврокубках на один сезон.

Таким образом, в соответствии с пунктом 4.08 регламента Лиги Европы, место «Мехелена» в групповом этапе займет «Стандард», который должен был стартовать с четвертого квалификационного раунда, «Антверпен» вместо второго раунда сыграет сразу в третьем, а во втором раунде выступит «Гент», соперником которого должен стать румынский «Вииторул» (25 июля и 1 августа).

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11 октября 2018 года прокуратура Бельгии сообщила, что в ходе крупнейшего расследования о договорных футбольных матчах и других махинациях в футболе были арестованы 22 человека. Днем раньше в рамках этого расследования полиция провела 44 обыска в квартирах и офисах фигурантов, в футбольных клубах «Андерлехт», «Брюгге», «Стандард». В результате были обнаружены ценности, ювелирные украшения и люксовые часы на общую сумму в €11 млн.