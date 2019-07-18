Солигорский «Шахтер» вышел во 2-й раунд квалификации Лиги Европы
18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» вышел во второй квалификационный раунд футбольной Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» вышел во второй квалификационный раунд футбольной Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В гостевом поединке с мальтийским «Хиберниансом» футболисты «Шахтера» остались в меньшинстве на 33-й минуте, когда был удален Валерий Громыко. Несмотря на это, команда Сергея Ташуева действовала довольно уверенно и на 65-й минуте Никита Татарков забил гол, оказавшийся победным. Первая игра в Солигорске также завершилась викторией «Шахтера» с тем же счетом — 1:0. Во втором круге квалификации солигорской команде предстоит дважды встретиться с датским «Эсбьергом». Первая игра состоится 25 июля на поле «Шахтера», ответная — 1 августа в Дании.
Еще два представителя Беларуси не смогли преодолеть первый квалификационный барьер Лиги Европы. Футболисты минского «Динамо» уступили по сумме двух встреч латвийской «Лиепае» — 1:1 (в гостях) и 1:2 (дома), а «Витебск» оказался слабее финского «Куопио» — 0:2 (в гостях) и 1:1 (дома).
В главном континентальном турнире — Лиге чемпионов борисовский БАТЭ пробился во 2-й квалификационный раунд, одолев польский «Пяст» (1:1, 2:1), и сыграет с норвежским «Русенборгом». Их первая встреча состоится 24 июля на поле «Борисов-Арены», а вторая пройдет на стадионе «Леркендаль» в Тронхейме.
|Сергей Ташуев
|46287
|65′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Фуркат Атажанов(Казахстан)