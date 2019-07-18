Солигорский «Шахтер» вышел во 2-й раунд квалификации Лиги Европы

В гостевом поединке с мальтийским «Хиберниансом» футболисты «Шахтера» остались в меньшинстве на 33-й минуте, когда был удален Валерий Громыко. Несмотря на это, команда Сергея Ташуева действовала довольно уверенно и на 65-й минуте Никита Татарков забил гол, оказавшийся победным. Первая игра в Солигорске также завершилась викторией «Шахтера» с тем же счетом — 1:0. Во втором круге квалификации солигорской команде предстоит дважды встретиться с датским «Эсбьергом». Первая игра состоится 25 июля на поле «Шахтера», ответная — 1 августа в Дании.