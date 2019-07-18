Солигорский «Шахтер» вышел во 2-й раунд квалификации Лиги Европы

Текущие события
Футбол. Еврокубки
пенальти
Спартак Тр
Радник Б
20
Футбол. Еврокубки
18.07
Шэмрок Роверс
Бранн
21
Футбол. Еврокубки
18.07
Легия
Европа
30
Футбол. Еврокубки
18.07
КР Рейкьявик
Мольде
00
Футбол. Еврокубки
18.07
Баллимена Юнайтед
Мальме
04
Футбол. Еврокубки
18.07
ФК Килмарнок
Конна'с Куэй
02
Футбол. Еврокубки
18.07
Раднички Н
Флора
22
Футбол. Еврокубки
18.07
Рейнджерс
Сент-Джозефс
60
Футбол. Еврокубки
18.07
Домжале
Бальцан
10
Футбол. Еврокубки
18.07
Будучност
Транс
41
Футбол. Еврокубки
18.07
Витебск
КуПС
11
Футбол. Еврокубки
18.07
Шкупи
Пюник
12
Футбол. Еврокубки
18.07
Хайдук С
Гзира Юнайтед
13
Футбол. Еврокубки
18.07
Мура
Маккаби Хайфа
23
Футбол. Еврокубки
18.07
Кукеши
Дебрецен
11
Футбол. Еврокубки
18.07
Б-36
Крусейдерс
23
Футбол. Еврокубки
18.07
Види
Зета
00
Футбол. Еврокубки
18.07
Хибернианс
Шахтер С
01
Футбол. Еврокубки
18.07
Норчепинг
Сент-Патрик'с Атлетик
21
Футбол. Еврокубки
18.07
Прогрес
Корк Сити
12
Футбол. Еврокубки
18.07
Энгордани
Динамо Тб
01
Футбол. Еврокубки
18.07
Хапоэль Беэр-Шева
Лачи
10
Футбол. Еврокубки
18.07
Вадуц
Брейдаблик
21
Футбол. Еврокубки
18.07
Торпедо Кт
Ордабасы
02
Футбол. Еврокубки
18.07
Милсами
Стяуа
12
Футбол. Еврокубки
18.07
Зриньски
Академия Пандев
30
Футбол. Еврокубки
18.07
Нефтчи
Сперанца Н
60
Футбол. Еврокубки
18.07
Жальгирис В
Гонвед
11
Футбол. Еврокубки
18.07
Аполлон
Жальгирис К
40
Футбол. Еврокубки
18.07
Краковия
ДАК
22
Футбол. Еврокубки
18.07
Хеугесунн
Клифтонвилл
51
Футбол. Еврокубки
18.07
Петрокуб
АЕК Л
01
Футбол. Еврокубки
18.07
Левски
Ружомберок
20
Футбол. Еврокубки
18.07
Динамо Мн
Лиепая
12
Футбол. Еврокубки
18.07
РФШ
Олимпия Л
02
Футбол. Еврокубки
18.07
Левадия
Стьярнан
32
Футбол. Еврокубки
18.07
РоПС
Абердин
12
Футбол. Еврокубки
18.07
Университатя Кр
Сабаил
32
Футбол. Еврокубки
18.07
Интер Т
Бреннбю
20
Футбол. Еврокубки
18.07
Теута
Вентспилс
10
Футбол. Еврокубки
18.07
ФК Македония
Алашкерт
03
Футбол. Еврокубки
18.07
Кайрат
Широки Бриег
21
Футбол. Еврокубки
18.07
Тобол Кс
Женесс Эш
11
Все события
Фоторепортажи
15Звезды спорта в старости. Дедушка Месси, бабушка Медведева и пожилой Макгрегор
19Юлия Ефимова — чемпионка и красавица
18 июля, источник: БЕЛТА

Солигорский «Шахтер» вышел во 2-й раунд квалификации Лиги Европы

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» вышел во второй квалификационный раунд футбольной Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В гостевом поединке с мальтийским «Хиберниансом» футболисты «Шахтера» остались в меньшинстве на 33-й минуте, когда был удален Валерий Громыко. Несмотря на это, команда Сергея Ташуева действовала довольно уверенно и на 65-й минуте Никита Татарков забил гол, оказавшийся победным. Первая игра в Солигорске также завершилась викторией «Шахтера» с тем же счетом — 1:0. Во втором круге квалификации солигорской команде предстоит дважды встретиться с датским «Эсбьергом». Первая игра состоится 25 июля на поле «Шахтера», ответная — 1 августа в Дании.

Еще два представителя Беларуси не смогли преодолеть первый квалификационный барьер Лиги Европы. Футболисты минского «Динамо» уступили по сумме двух встреч латвийской «Лиепае» — 1:1 (в гостях) и 1:2 (дома), а «Витебск» оказался слабее финского «Куопио» — 0:2 (в гостях) и 1:1 (дома).

В главном континентальном турнире — Лиге чемпионов борисовский БАТЭ пробился во 2-й квалификационный раунд, одолев польский «Пяст» (1:1, 2:1), и сыграет с норвежским «Русенборгом». Их первая встреча состоится 24 июля на поле «Борисов-Арены», а вторая пройдет на стадионе «Леркендаль» в Тронхейме.

Хибернианс
0:1
Первый тайм: 0:0
Шахтер С
Футбол, Лига Европы, Тур 118.07.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Centenary
Главные тренеры
Сергей Ташуев
Голы
4628765′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяФуркат Атажанов(Казахстан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Шахтер С
НовостиМатчиСоставСтатистика
Хибернианс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля
Instagram Леди Гаги превратился в русский чат
Тульский «Арсенал» узнал соперника в Лиге Европы
Виктор Гончаренко рассказал о резервах для усиления игры ЦСКА
Чемпион Ванкувера Алексей Гришин продает олимпийские медали
Финал Кубка Африки: Мане vs Марез и дуэль африканских тренеров
Голкипер туринского «Ювентуса» провалил медосмотр в «Бенфике»
«Спартак» и ЦСКА предложили «Интеру» 10 млн за Пушкаша
15-летняя фигуристка рассказала о конфликте с Плющенко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь