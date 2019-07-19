«Кайрат» поднялся в клубном рейтинге УЕФА

«Астана» сохранила 50-е место в обновленном рейтинге клубов с 26,500 очками в активе. Алматинский «Кайрат» поднялся с 168-го на 157-е место. «Тобол» же опустился с 268-го на 277-е, а «Ордабасы» с 271-го на 276-е место.