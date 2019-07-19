«Кайрат» поднялся в клубном рейтинге УЕФА
После ответных матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы казахстанские клубы изменили свое положение в рейтинге клубов УЕФА, сообщает KazFootball.kz.
После ответных матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы казахстанские клубы изменили свое положение в рейтинге клубов УЕФА, сообщает KazFootball.kz.
«Астана» сохранила 50-е место в обновленном рейтинге клубов с 26,500 очками в активе. Алматинский «Кайрат» поднялся с 168-го на 157-е место. «Тобол» же опустился с 268-го на 277-е, а «Ордабасы» с 271-го на 276-е место.
Напомним, «Астана» в выездном матче Лиги Чемпионов уступила ЧФР Клуж с общим счетом — 1:3. «Тобол» в домашнем матче сыграл вничью с люксембургским «Женессом» (1:1). «Кайрат» и «Ордабасы» обыграли «Широки Бриег» (2:1) и «Торпедо» (2:0) соответственно.