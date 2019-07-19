«Пенальти разбудил “волков”, мы завелись». Ахметов — о матче «Кайрата» с «Широки Бриегом» и суперсвязке с Дугаличем

«В последние минуты они пошли на риск, счет их не устраивал. В то же время нас счет устраивал (ничейный), но мы все равно играли на победу. Как ни странно, эпизод, который пошел на пользу — пенальти в наши ворота, можно сказать, разбудил “волков”, мы завелись. Сейчас нам нельзя расслабляться, мы поздравили друг друга, но уже скоро игра с “Тоболом”. Доволен ли своей игрой? Не совсем, можно и лучше», — отметил Ахметов.