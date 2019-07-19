Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:00
Нижний Новгород
Шинник
Футбол. Еврокубки
18.07
Шэмрок Роверс
Бранн
21
Футбол. Еврокубки
18.07
Легия
Европа
30
Футбол. Еврокубки
18.07
КР Рейкьявик
Мольде
00
Футбол. Еврокубки
18.07
Баллимена Юнайтед
Мальме
04
Футбол. Еврокубки
18.07
ФК Килмарнок
Конна'с Куэй
02
Футбол. Еврокубки
18.07
Раднички Н
Флора
22
Футбол. Еврокубки
18.07
Рейнджерс
Сент-Джозефс
60
Футбол. Еврокубки
18.07
Спартак Тр
Радник Б
П 3:2
20
Футбол. Еврокубки
18.07
Домжале
Бальцан
10
Футбол. Еврокубки
18.07
Будучност
Транс
41
Футбол. Еврокубки
18.07
Витебск
КуПС
11
Футбол. Еврокубки
18.07
Шкупи
Пюник
12
Все события
Фоторепортажи
8Мирзов перешел в «Спартак». Это его любимый клуб
10Джокович победил Федерера в финале Уимблдона
10:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Пенальти разбудил “волков”, мы завелись». Ахметов — о матче «Кайрата» с «Широки Бриегом» и суперсвязке с Дугаличем

В ответном матче квалификации Лиги Европы «Кайрат» не без труда обыграл боснийский «Широки Бриег». О деталях игры, решающем моменте встречи и сильных сторонах Раде Дугалича в интервью Vesti.kz рассказал защитник алматинского клуба Елдос Ахметов.

Наверх

«В последние минуты они пошли на риск, счет их не устраивал. В то же время нас счет устраивал (ничейный), но мы все равно играли на победу. Как ни странно, эпизод, который пошел на пользу — пенальти в наши ворота, можно сказать, разбудил “волков”, мы завелись. Сейчас нам нельзя расслабляться, мы поздравили друг друга, но уже скоро игра с “Тоболом”. Доволен ли своей игрой? Не совсем, можно и лучше», — отметил Ахметов.

Читайте также
«Кайрат» выиграл матч после фантастического камбэка и вышел во второй раунд Лиги Европы

Также защитник рассказал о взаимодействии со своим напарником в обороне с Раде Дугаличем.

«Самое главное — пока все получается, не сказать что суперсвязка, но стараемся, играем на максимуме. Когда будет суперсвязка? Может он в воздухе силен, а я внизу, сейчас еще поработаем, ни ему, ни мне нельзя расслабляться», — добавил футболист.

Напомним, «Кайрат» во втором раунде квалификации Лиги Европы сыграет с израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы. Матчи этой стадии состоятся 25 июля и 1 августа, алматинцы проведут первую игру в гостях.

Алибек Кабенов  .

Широки Бриег
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Казахстан вошел в ТОП-10 рейтинга сезона еврокубков
Тульский «Арсенал» узнал соперника в Лиге Европы
Пакьяо поделился ожиданиями от поединка против Кита Турмана
Чемпион Ванкувера Алексей Гришин продает олимпийские медали
Полицейские поймали пьяного чемпиона мира и были оскорблены
Грозная армия Симеоне: каким будет новый мадридский «Атлетико»
Бывшая воспитанница Тутберидзе раскрыла секрет Загитовой
Голкипер туринского «Ювентуса» провалил медосмотр в «Бенфике»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь