Казахстан вошел в ТОП-10 рейтинга сезона еврокубков
Казахстан поднялся в рейтинге коэффициентов текущего сезона УЕФА после ответных матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает KazFootball.kz.
Казахстан поднялся в рейтинге коэффициентов текущего сезона УЕФА после ответных матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает KazFootball.kz.
Напомним, «Астана» в гостевом матче Лиги чемпионов уступила ЧФР «Клужу» с общим счетом 1:3. «Тобол» в домашнем матче сыграл вничью с люксембургским «Женессом» (1:1). «Кайрат» и «Ордабасы» обыграли «Широки Бриег» (2:1) и «Торпедо» (2:0) соответственно.
Эти результаты помогли Казахстану сделать рывок с 14-го на девятое место в рейтинге коэффициентов текущего сезона с показателем 1,500. В таблице коэффициентов УЕФА положение Казахстана не изменилось — 25-е место.