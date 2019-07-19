Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:00
Нижний Новгород
Шинник
Футбол. Еврокубки
18.07
Шэмрок Роверс
Бранн
21
Футбол. Еврокубки
18.07
Легия
Европа
30
Футбол. Еврокубки
18.07
КР Рейкьявик
Мольде
00
Футбол. Еврокубки
18.07
Баллимена Юнайтед
Мальме
04
Футбол. Еврокубки
18.07
ФК Килмарнок
Конна'с Куэй
02
Футбол. Еврокубки
18.07
Раднички Н
Флора
22
Футбол. Еврокубки
18.07
Рейнджерс
Сент-Джозефс
60
Футбол. Еврокубки
18.07
Спартак Тр
Радник Б
П 3:2
20
Футбол. Еврокубки
18.07
Домжале
Бальцан
10
Футбол. Еврокубки
18.07
Будучност
Транс
41
Футбол. Еврокубки
18.07
Витебск
КуПС
11
Футбол. Еврокубки
18.07
Шкупи
Пюник
12
Все события
Фоторепортажи
10Как чемпионы UFC будут выглядеть в старости
10Джокович победил Федерера в финале Уимблдона
10:50 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан вошел в ТОП-10 рейтинга сезона еврокубков

Казахстан поднялся в рейтинге коэффициентов текущего сезона УЕФА после ответных матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает KazFootball.kz.

Наверх

Напомним, «Астана» в гостевом матче Лиги чемпионов уступила ЧФР «Клужу» с общим счетом 1:3. «Тобол» в домашнем матче сыграл вничью с люксембургским «Женессом» (1:1). «Кайрат» и «Ордабасы» обыграли «Широки Бриег» (2:1) и «Торпедо» (2:0) соответственно.

Эти результаты помогли Казахстану сделать рывок с 14-го на девятое место в рейтинге коэффициентов текущего сезона с показателем 1,500. В таблице коэффициентов УЕФА положение Казахстана не изменилось — 25-е место.

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тобол Кс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ордабасы
НовостиМатчиСоставСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результаты
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Казахстан вошел в ТОП-10 рейтинга сезона еврокубков
Тульский «Арсенал» узнал соперника в Лиге Европы
Пакьяо поделился ожиданиями от поединка против Кита Турмана
Чемпион Ванкувера Алексей Гришин продает олимпийские медали
Полицейские поймали пьяного чемпиона мира и были оскорблены
Грозная армия Симеоне: каким будет новый мадридский «Атлетико»
Бывшая воспитанница Тутберидзе раскрыла секрет Загитовой
Голкипер туринского «Ювентуса» провалил медосмотр в «Бенфике»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь