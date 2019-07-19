Ненад Эрич — рекордсмен «Астаны» по количеству матчей в еврокубках

Матч в Румынии стал для голкипера 55-м в форме столичной команды в рамках евротурниров.

По этому показателю капитан команды обогнал Дмитрия Шомко и вышел на чистое первое место по количеству матчей за «Астану» в еврокубках.

Также в ТОП-10 прошло еще несколько перестановок — Марин Аничич догнал Серикжана Мужикова, у обоих теперь по 50 матчей в футболке клуба в рамках турниров под эгидой УЕФА и третье место в списке «гвардейцев» столичной команды.

Помимо этого Евгений Постников обогнал Жуниора Кабанангу, а Иван Маевский Рохера Каньяса.

ТОП-10 игроков «Астаны» по количеству матчей в еврокубках: