Ненад Эрич — рекордсмен «Астаны» по количеству матчей в еврокубках
Капитан «Астаны» Ненад Эрич вышел на первое место в истории клуба по количеству матчей в еврокубках, сообщается на ее официальном сайте.
Капитан «Астаны» Ненад Эрич вышел на первое место в истории клуба по количеству матчей в еврокубках, сообщается на ее официальном сайте.
Матч в Румынии стал для голкипера 55-м в форме столичной команды в рамках евротурниров.
По этому показателю капитан команды обогнал Дмитрия Шомко и вышел на чистое первое место по количеству матчей за «Астану» в еврокубках.
Также в ТОП-10 прошло еще несколько перестановок — Марин Аничич догнал Серикжана Мужикова, у обоих теперь по 50 матчей в футболке клуба в рамках турниров под эгидой УЕФА и третье место в списке «гвардейцев» столичной команды.
Помимо этого Евгений Постников обогнал Жуниора Кабанангу, а Иван Маевский Рохера Каньяса.
ТОП-10 игроков «Астаны» по количеству матчей в еврокубках:
1. Ненад Эрич — 55 игр;
2. Дмитрий Шомко — 54;
3−4. Серикжан Мужиков — 50;
3−4. Марин Аничич — 50;
5. Абзал Бейсебеков — 46;
6. Евгений Постников — 45;
7. Джуниор Кабананга — 44;
8. Патрик Твумаси — 35;
9. Иван Маевский — 30;
10. Роджер Каньяс — 29.