«Когда забил, как будто гора с плеч упала». Хавбек «Кайрата» — о первом голе в еврокубках и втором сопернике в ЛЕ

— Рамазан, команда неплохо начала матч, создавала моменты, но почему концовка получилась тяжелой?

— Мы ожидали, что будет сложный матч. Да, моменты не реализовали, это наша большая ошибка, отдали сопернику преимущество, они забили гол — дальше ничего не оставалось как идти вперед, — сказал Оразов.

— Какое впечатление оставил соперник?

— Неплохая команда с хорошим нападением и центром поля. В целом, они хорошо укомплектованы, интересный тренер.

— Что говорил Алексей Шпилевский перед заменой?

— Сыграть в свой футбол, быть спокойным, больше помогать Куату, забирать подборы.

— Когда пропустили, вы чувствовали определенное давление?

— Так бывает, главное в такие моменты не впадать в апатию и дать отпор.

— Ваш забитый гол — помните весь алгоритм атаки?

— Да, но перед этим у меня было два стопроцентных момента, поэтому когда забил, как будто гора с плеч упала. Таким образом, исправился перед всеми.

— Это первый гол в еврокубках для вас. Он имеет особое значение?

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— Я прошел почти все стадии академии «Кайрата», всегда приходил на матчи команды, в том числе в еврокубках. Раньше для меня это была мечта, а сейчас стимул забивать еще больше, помогать команде.

— Что думаете о следующем сопернике в Лиге Европы — «Хапоэле»?

— Они примерно такие же, как «Широки Бриег», физически даже получше.

— У «Кайрата» было мало легионеров на поле, в Кубке Казахстана клуб играет только казахстанским составом — как вы думаете, возможно ли выступать в еврокубках без иностранцев?

— Сложный вопрос. Мне кажется, Кубок Казахстана и ЛЕ — это вообще разный уровень.

Напомним, что «Кайрат» в ответном матче с «Широки Бриегом» пропустил на 90-й минуте, но забил на 92-й и 93-й, одержав волевую победу.

Во втором раунде квалификации ЛЕ «Кайрат» сыграет с израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы. Матчи этой стадии состоятся 25 июля и 1 августа, а алматинцы проведут первую игру в гостях.