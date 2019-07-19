«Бюджеты не играют на поле». Никитенко — о сенсационном вылете «Тобола» из ЛЕ и поражении «Астаны» в ЛЧ

Источник: Reuters

— Владимир Андреевич, в первую очередь про вылет «Астаны» из Лиги чемпионов. Команда отлично начала ответный матч, но после гола сыграла слишком оборонительно, ведь так?

— Да, старт был действительно хороший — отличный темп, высокие скорости, забили удачный гол, но потом пропустили, держали темп, однако до конца игры не выдержали. В обороне у «Астаны» были проблемы, проигрывали в единоборствах, много ошибок допустили.

Во втором тайме динамика игры упала со стороны «Астаны», ЧФР владел большим территориальным преимуществом, наш клуб больше удерживал счет. С одной стороны это было правильно, потому что сил практически не оставалось. Но когда ситуация требовала атаковать, они это сделали, могли забить.

Читайте также «Астана» проиграла в ответном матче и вылетела из Лиги чемпионов

— Вылет справедливый или нет?

— Надо признать, этот матч ЧФР провел лучше, счет закономерный.

— Еще один неприятный результат — вылет «Тобола». Как это можно объяснить?

— Соперник начал активно, но вскоре в основном оборонялся, «Тобол» контролировал матч, все шло по плану, забили. Но во втором тайме пропустили, «Тоболу» надо было снова переключаться, они смогли это сделать, создали больше десятка моментов, но вратарь играл хорошо. Конечно, «Тобол» сыграл ниже своих возможностей, они должны были проходить дальше, но не фарт.

— Годовой бюджет люксембургского клуба — 500 тысяч евро. На этом фоне вылет «Тобола» можно назвать абсолютным провалом?

— Все-таки не бюджеты играют на поле. Все ребята из «Женесса» прошли вторую-третью бундеслигу, французский чемпионат. Там умеют играть. Когда я работал в молодежной сборной Казахстана мы встречались с командой Люксембурга, я увидел, что игроки прогрессируют, они даже с Францией достойно играют.

Читайте также «Тобол» сенсационно вылетел из Лиги Европы от клуба из Люксембурга

— У вас была похожая ситуация в прошлом году, когда «Тобол» вылетел из еврокубков, вы покинули клуб. Как вы думаете, должен ли уйти Газзаев?

— Откуда я знаю? Они идут на первом месте в чемпионате Казахстана, в этом плане все нормально. В такие периоды должна быть оптимальная готовность, свежесть, например в прошлом году мы сыграли девять матчей за месяц. Сейчас «Тобол» провел четвертый матч, без пауз, у них накапливается эмоциональная усталость. Срыв так или иначе витал вокруг них. Тем боле у «Тобола» практически нет ротации, играют 13−14 человек, психологически это непросто.

— «Астана» переносит свои летние матчи на весну и разгружает график в период еврокубков. Почему другие казахстанские клубы так не делают?

— Это и для меня вопрос. В период первого отборочного раунда можно и не переносить матчи КПЛ, поскольку там зачастую соперники, которых наши клубы должны побеждать. Но в дальнейшем надо делать «окна», уровень соперников становится выше, в трехдневном цикле играть сложно.

Напомним, соперником «Астаны» во втором раунде ЛЕ станет андоррская «Санта-Калома», «Кайрат» встретится с израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы, а «Ордабасы» — с чешским клубом «Млада-Болеслав».