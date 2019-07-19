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20:15 (мск), источник: Vesti.kz

Женщина-президент, экс-форвард «Челси» и бомбардир из России. С кем сыграют «Кайрат» и «Ордабасы» в ЛЕ

Две казахстанские команды смогли пройти первый отборочный раунд Лиги Европы. На этой стадии «Кайрат» сыграет с израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы, а «Ордабасы» — с чешским «Млада-Болеславом». Корреспондент Vesti.kz узнал, что известно об израильском и чешском клубах.

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Источник: isport.co.il

Пятикратный чемпион Израиля и экс-форвард «Челси»

Соперник «Кайрата», чье название переводится как «Рабочий», ведет свою историю с 1949 года и пять раз становился чемпионом Израиля. Первый титул был добыт в 1975, второй — в 1976, а три остальных — с 2015 по 2018 год.

Гегемонию в прошедшем сезоне прервал тель-авивский «Маккаби», а «Хапоэль» под руководством Барака Бахара довольствовался лишь бронзой. Зато нападающий «верблюдов» Бен Саар с 15 голами выиграл гонку бомбардиров.

Достижения в Европе у «Хапоэля» скромные: дважды останавливались в шаге от группы Лиги чемпионов, дважды играли в группе ЛЕ и один раз выходили в плей-офф ЛЕ.

При этом в сезоне-2016/17 «Хапоэль» проигрывал в ЛЧ шотландскому «Селтику» (2:0, 2:5), а в прошлом году — хорватскому «Динамо» Загреб (2:2, 0:5), которые до этого выбивали «Астану». Так что клуб из Израиля мог впервые встретиться с казахстанской командой еще пару лет назад.

Но все чемпионские успехи «Хапоэля» и игра в Европе были бы невозможны без Алоны Баракат. Бизнесвумен в 2007 году купила «Хапоэль» и стала первой в стране женщиной, которая владеет футбольным клубом.

В этой ЛЕ «Хапоэль» в первом раунде выбил албанский «Лачи». В гостях израильский клуб сыграл вничью, а дома победил — 1:0.

Если говорить о лидерах, то главной звездой и лучшим бомбардиром команды в прошедшем сезоне стал Бен Саар. 29-летний форвард начинал карьеру в «Челси», а затем успел поиграть за английский «Портсмут», испанский «Эспаньол», немецкую «Герту» и ряд других клубов.

Стоит обратить внимание и на голландского форварда Найджела Хассельбайнка — племянника известного в прошлом нападающего «Атлетико» и «Челси» Джимми Флойда Хассельбайнка.

Середняк чемпионата Чехии и бомбардир из России

«Млада-Болеслав» представляет одноименный город и ранее с казахстанскими командами не играл. Клуб образован в 1902 году и неоднократно менял названия, вернувшись к оригинальному имени лишь в 1995-м.

Большими успехами «Млада-Болеслав» похвастаться не может, но в высшей лиге Чехии клуб на первых порах навел шороху. В 2006 году, уже через сезон после дебюта, команда стала второй, а в следующем чемпионате была уже третьей. Еще одна «бронза» была завоевана в сезоне-2013/14. Также среди трофеев — два Кубка Чехии, выигранные в 2011 и 2016 годах.

В еврокубках «Млада-Болеслав» участвует в десятый раз. Дебют случился в 2007 году, когда после третьего раунда Лиги чемпионов клуб перешел в тогда еще Кубок УЕФА и дошел до группового раунда. Через год «Млада-Болеслав» снова играл в группе Кубка УЕФА.

Последние шесть сезонов в ЛЕ удачными для чехов не назовешь — они постоянно вылетают в третьем раунде, хотя последние пять раз стартовали во втором.

Главная звезда «Млада-Болеслава» — российский форвард Николай Комличенко, который забил 24 гола в 27 матчах в прошедшем сезоне и стал лучшим бомбардиром чемпионата. В июне 24-летний нападающий получил первый вызов в свою сборную, но пока не дебютировал за нее.

Напомним, что «Кайрат» в первом квалификационном раунде сумел пройти «Широки Бриег» из Боснии и Герцеговины, выиграв оба матча со счетом 2:1, а «Ордабасы» всухую разгромил грузинское «Торпедо Кутаиси» — 1:0 и 2:0.

Первые матчи «Кайрат» и «Ордабасы» проведут на выезде 25 июля, а ответные игры пройдут уже 1 августа.

Также во втором раунде ЛЕ сыграет «Астана», которая перешла в этот турнир после вылета из ЛЧ. Соперником станет андоррская «Санта-Калома».

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