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11:18 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно точное время всех матчей «Астаны», «Кайрата» и «Ордабасы» во втором раунде ЛЕ

На этой стадии сыграют 94 клуба.

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Источник: AFP 2019

УЕФА опубликовал расписание всех игр второго отборочного раунда Лиги Европы, в котором сыграют три казахстанских клуба, передает корреспондент Vesti.kz.

Соперником «Астаны» стала андоррская «Санта-Колома», «Кайрат» встретится с израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы, а «Ордабасы» — с чешским «Млада-Болеславом». Все три представителя Казахстана начнут с гостевых игр.

В ночь с 23 на 24 июля в 00:00 по времени Нур-Султана стартует матч «Санта-Колома» — «Астана», а игры «Млада-Болеслав» и «Хапоэль» — «Кайрат» пройдут уже 24 июля и начнутся в 23:00 и 23:30 соответственно.

Ответные матчи казахстанские клубы проведут 1 августа. В 20:00 начнутся домашние игры «Астаны» и «Ордабасы», а в 20:30 — «Кайрата».

Во втором раунде ЛЕ участвуют 94 клуба. Пока Казахстан в этом турнире понес одну потерю — из-за правила гостевого гола вылетел «Тобол», который уступил люксембургскому «Женессу» (0:0, 1:1).

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