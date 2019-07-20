Стало известно точное время всех матчей «Астаны», «Кайрата» и «Ордабасы» во втором раунде ЛЕ

Источник: AFP 2019

УЕФА опубликовал расписание всех игр второго отборочного раунда Лиги Европы, в котором сыграют три казахстанских клуба, передает корреспондент Vesti.kz.

Соперником «Астаны» стала андоррская «Санта-Колома», «Кайрат» встретится с израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы, а «Ордабасы» — с чешским «Млада-Болеславом». Все три представителя Казахстана начнут с гостевых игр.

В ночь с 23 на 24 июля в 00:00 по времени Нур-Султана стартует матч «Санта-Колома» — «Астана», а игры «Млада-Болеслав» и «Хапоэль» — «Кайрат» пройдут уже 24 июля и начнутся в 23:00 и 23:30 соответственно.

Ответные матчи казахстанские клубы проведут 1 августа. В 20:00 начнутся домашние игры «Астаны» и «Ордабасы», а в 20:30 — «Кайрата».