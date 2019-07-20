Стало известно точное время всех матчей «Астаны», «Кайрата» и «Ордабасы» во втором раунде ЛЕ
На этой стадии сыграют 94 клуба.
На этой стадии сыграют 94 клуба.
УЕФА опубликовал расписание всех игр второго отборочного раунда Лиги Европы, в котором сыграют три казахстанских клуба, передает корреспондент Vesti.kz.
Соперником «Астаны» стала андоррская «Санта-Колома», «Кайрат» встретится с израильским «Хапоэлем» из
В ночь с 23 на 24 июля в 00:00 по времени
Ответные матчи казахстанские клубы проведут 1 августа. В 20:00 начнутся домашние игры «Астаны» и «Ордабасы», а в 20:30 — «Кайрата».
Во втором раунде ЛЕ участвуют 94 клуба. Пока Казахстан в этом турнире понес одну потерю —