Минское «Динамо» и «Витебск» покинули Лигу Европы, «Шахтер» идет дальше

«От великого до смешного — один шаг», — повторял французский император Наполеон во время отступления из России в декабре 1812 года. С белорусским футболом в нынешней еврокубковой кампании та же история: от борисовского чуда в Лиге чемпионов до минского конфуза в Лиге Европы. Два игровых дня — а какой контраст эмоций! Не забываем про закономерную неудачу «Витебска» и сдержанно радуемся успеху «Шахтера». Увы, худшие ожидания от старта наших клубов на международной арене оправдались. Двоих участников уже потеряли, за оставшихся еще поволнуемся.



Столичное «Динамо» не понять. Команда Сергея Гуренко еще неделю назад в Бресте уложила на лопатки лидера чемпионата, не дрогнув перед местной публикой и атакующим напором хозяев, чтобы в ответном противостоянии Лиги Европы покорно сдаться скромной латвийской «Лиепае». Выездной результат 1:1 идеально ложился в канву тренерской оборонительной философии «бело‑синих», но первая пробоина от игрока «Лиепаи», молдованина Спэтару, на 10‑й минуте заставила перестраиваться на атакующий манер. А к этому «Динамо» никак пока не готово, о чем и твердит Гуренко с момента очередного прихода в столичный клуб: «Как думаете, что нужно, чтобы победить? Сила. Любой прыжок вверх — сила, единоборства — сила. Силы нет. Что ты сделаешь? Раньше ты, может быть, это и выполнил бы. А шины‑то сдуты. Поэтому для меня итог закономерен. Я прекрасно понимал, что те матчи мы выиграли только на характере. Но нельзя постоянно побеждать только на нем. Даже если у тебя есть мастерство, без подготовки ты никого не обыграешь. Все закономерно».



Интересно, сколько времени понадобится главному тренеру минчан, чтобы вывести функциональную готовность игроков на должный уровень? Видим, что полтора месяца недостаточно. При этом есть подозрение, что подобные формулировки больше смахивают на оправдания неудач, нежели на реальное положение дел. Не случайно в футбольном мире гуляет тренерская мудрость: придя в команду, списывай все проблемы на предшественника. Гуренко регулярно и намекает на отвратительную работу Романа Пилипчука, который нынче где‑то в России и не думает отвечать на подобные выпады. Может быть, когда‑то ответит — у болельщиков будет возможность объемно посмотреть на ситуацию. Или дождемся момента, когда Сергей Витальевич приведет коллектив в форму и будет всем доволен. Любопытно, как скоро это произойдет?



«Витебск» долгожданный путь в еврокубках провалил в Финляндии: не забил ни разу, дважды пропустил. Дома рьяно пытался исправить ситуацию, и, вы знаете, первый тайм в исполнении парней Сергея Ясинского стоит признать лучшим по содержанию среди всех белорусских команд на старте квалификации. Никто так обстоятельно и высоко не прессинговал соперника, никто не атаковал с таким желанием, как это делали «северяне». Гол Артема Старгородского в ворота КуПСа стал логичным следствием тактического замысла и вернул публике надежду на благоприятный исход противостояния, если бы не одно «но» — отсутствие опыта международных матчей. Что хорошо БАТЭ при плохой игре, то «Витебску» смерть при хорошей. Ключевой и показательный момент произошел в дебюте второго тайма. Белорусы провели потрясающую атаку в одно касание, хотя она не завершилась даже ударом по воротам, но словно подсадила игроков на волну безудержного вдохновения. И тут же от потери концентрации в обороне последовал удар под дых — простой навес и простой удар высоченного сенегальца Диалло с линии вратарской. В общем, на этом все и закончилось. Пожалуй, от «Витебска» мы не ждали чудес в еврокубках, но за эмоции домашнего матча стоит команде Сергея Ясинского поап­лодировать.



«Сейчас главное — подзализать раны, восстановиться. Будем готовиться к датчанам. Там сильный соперник, хорошая команда — тем интереснее», — комментарий Сергея Ташуева по итогам визита солигорского «Шахтера» на Мальту. «Горняки» привыкали к погоде и полю, справлялись вдесятером после раннего удаления Селявы, отбивались от наскоков «Хибернианса» и даже провели курьезный гол. Никита Татарков через минуту после появления на поле сделал такую подачу в штрафную, что мяч чудным образом оказался за линией ворот. Далее по календарю Лиги Европы — датский «Эсбьерг». Первая игра — 25 июля в Солигорске. Посмотрим, на что «Шахтер» способен в настоящем деле.



Лига Европы



Первый квалификационный раунд. Ответные матчи



«Динамо» (Мн) — «Лиепая» — 1:2 (Ралькевич, 90, в свои ворота; Спэтару, 10, Додо, 70) (первый матч — 1:1), «Витебск» — КуПС — 1:1 (Старгородский, 27; Диалло, 53) (0:2), «Хибернианс» — «Шахтер» — 0:1 (Татарков, 65) (0:1).