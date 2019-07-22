«Краснодар» и «Спартак» узнают соперников по квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы
НЬОН /Швейцария/, 22 июля. /ТАСС/. Процедура жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет в понедельник в
НЬОН /Швейцария/, 22 июля. /ТАСС/. Процедура жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет в понедельник в
Для «Краснодара» предстоящие матчи квалификации Лиги чемпионов станут дебютом в главном еврокубке, ранее краснодарцы выступали только в Лиге Европы. В прошлом сезоне подопечные Мурада Мусаева заняли третье место в чемпионате страны и тем самым обеспечили себе участие в третьем отборочном раунде главного еврокубка. Соперником команды, главным тренером которой с этого сезона значится Сергей Матвеев, станет либо португальский «Порту», который этим летом купил у «Спартака» нападающего Зе Луиша, либо победитель одной из двух пар — или «Базель» (Швейцария) — ПСВ (Нидерланды), или «Олимпиакос» (Греция) — «Виктория» (Пльзень, Чехия).
Мурад Мусаев, руководивший «Краснодаром» с весны 2018 года, в июле был подвергнут санкциям со стороны УЕФА — 35-летний специалист,
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Победители 3-го раунда выйдут в стадию
Жеребьевка раунда
Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов пройдет 29 августа в Монако. В новом сезоне финал главного еврокубка запланирован на 30 мая 2020 года в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Ататюрка.
В 16:00 мск состоится жеребьевка третьего раунда Лиги Европы, где определится соперник «Спартака», который в прошлом розыгрыше чемпионата России занял пятое место.
На этой стадии второго по значимости еврокубка также может выступить занявший шестое место тульский «Арсенал». Это произойдет, если дебютанты еврокубков от России по сумме двух матчей победят азербайджанский «Нефтчи», их игры состоятся 25 июля и 1 августа.
Соперником туляков может стать турецкий «Трабзонспор», израильский «Бней Иегуда», либо сильнейший в одной из следующих пар: «Утрехт» (Нидерланды) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина), ЦСКА (София, Болгария) — «Осиек» (Хорватия), «Люцерн» (Швейцария) — «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) или «Гонвед» (Венгрия) — «Университатя» (Румыния).
В Лиге Европы команды также пробиваются в основную сетку турнира по пути представителей лиг и чемпионскому пути (здесь выступают клубы, начинавшие сезон в квалификации Лиги чемпионов). В основном турнире Лиги Европы сыграют 48 команд, 17 из них, включая занявший четвертое место в чемпионата России ЦСКА, получили автоматические путевки. Жеребьевка группового турнира Лиги Европы состоится в Монако 30 августа. Финал турнира сезона-2019/20 состоится 27 мая в Гданьске.