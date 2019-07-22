Определились все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20.
«Клуж» (Румыния) / «Маккаби» (Израиль) — «Селтик» (Шотландия) / «Калью» (Эстония).
«Сутьеска» (Черногория) / АПОЭЛ (Кипр) — «Дандолк» (Ирландия) / «Карабах» (Азербайджан).
ПАОК — «Аякс».
«Сабуртало» (Грузия) / «Динамо» (Хорватия) — «Ференцварош» (Венгрия) / «Валлетта» (Мальта).
«Црвена Звезда» (Сербия) / «ХИК» (Финляндия) — «Нью-Сейнтс» (Уэльс) / «Копенгаген» (Дания).
«Марибор» (Словения) / АИК (Швеция) — БАТЭ (Белоруссия) / «Русенборг» (Норвегия).
«Истанбул Башакшехир» — «Виктория» (Чехия) / «Олимпиакос» (Греция).
«Краснодар» — «Порту».
«Брюгге» — «Динамо».
ПСВ (Нидерланды) / «Базель» (Швейцария) — «Ласк».