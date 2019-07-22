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15:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Определились все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20.

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«Клуж» (Румыния) / «Маккаби» (Израиль) — «Селтик» (Шотландия) / «Калью» (Эстония).

«Сутьеска» (Черногория) / АПОЭЛ (Кипр) — «Дандолк» (Ирландия) / «Карабах» (Азербайджан).

ПАОК — «Аякс».

«Сабуртало» (Грузия) / «Динамо» (Хорватия) — «Ференцварош» (Венгрия) / «Валлетта» (Мальта).

«Црвена Звезда» (Сербия) / «ХИК» (Финляндия) — «Нью-Сейнтс» (Уэльс) / «Копенгаген» (Дания).

«Марибор» (Словения) / АИК (Швеция) — БАТЭ (Белоруссия) / «Русенборг» (Норвегия).

«Истанбул Башакшехир» — «Виктория» (Чехия) / «Олимпиакос» (Греция).

«Краснодар» — «Порту».

«Брюгге» — «Динамо».

ПСВ (Нидерланды) / «Базель» (Швейцария) — «Ласк».

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