«Краснодар» должен был сыграть в ЛЧ с киевским «Динамо». Так решила жеребьевка, но УЕФА все отменил

В пару к «Краснодару» по итогам жеребьевки досталось киевское «Динамо», однако УЕФА отменил это противостояние.

Союз европейских футбольных ассоциаций еще перед жеребьевкой объявил, что «Динамо» и «Краснодар» не смогут сыграть друг с другом. Это связано с тем, что УЕФА разводит российские и украинские клубы из-за конфликтных отношений между Россией и Украиной.