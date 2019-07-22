«Краснодар» должен был сыграть в ЛЧ с киевским «Динамо». Так решила жеребьевка, но УЕФА все отменил
В понедельник, 22 июля, состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором Россию будет представлять «Краснодар».
В понедельник, 22 июля, состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором Россию будет представлять «Краснодар».
В пару к «Краснодару» по итогам жеребьевки досталось киевское «Динамо», однако УЕФА отменил это противостояние.
Союз европейских футбольных ассоциаций еще перед жеребьевкой объявил, что «Динамо» и «Краснодар» не смогут сыграть друг с другом. Это связано с тем, что УЕФА разводит российские и украинские клубы
В итоге «Краснодару» достался португальский «Порту», а киевскому «Динамо» — бельгийский «Брюгге». Первые матчи пройдут 6/7 августа, ответные — 13 августа.