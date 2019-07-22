«Марибор» и АИК могут стать соперниками БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов

Источник: AFP 2019

Борисовский БАТЭ в случае победы во втором круге над норвежским «Русенборгом» в третьем раунде дважды сыграет с победителем пары «Марибор» (Словения) — АИК (Стокгольм, Швеция).

Первый матч 2-го круга квалификации состоится 24 июля на поле «Борисов-Арены», ответный пройдет 31 июля в норвежском Тронхейме.