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16:05 (мск), источник: БЕЛТА

«Марибор» и АИК могут стать соперниками БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AFP 2019

Борисовский БАТЭ в случае победы во втором круге над норвежским «Русенборгом» в третьем раунде дважды сыграет с победителем пары «Марибор» (Словения) — АИК (Стокгольм, Швеция).

Первый матч 2-го круга квалификации состоится 24 июля на поле «Борисов-Арены», ответный пройдет 31 июля в норвежском Тронхейме.

Неудачник противостояния чемпионов Беларуси и Норвегии перейдет во второй по рангу континентальный турнир — Лигу Европы.

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