«Марибор» и АИК могут стать соперниками БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов
22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В
22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В
Борисовский БАТЭ в случае победы во втором круге над норвежским «Русенборгом» в третьем раунде дважды сыграет с победителем пары «Марибор» (Словения) — АИК (Стокгольм, Швеция).
Первый матч 2-го круга квалификации состоится 24 июля на поле «Борисов-Арены», ответный пройдет 31 июля в норвежском Тронхейме.
Неудачник противостояния чемпионов Беларуси и Норвегии перейдет во второй по рангу континентальный турнир — Лигу Европы.