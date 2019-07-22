«Кайрат» и «Ордабасы» узнали соперников в случае выхода в третий раунд Лиги Европы

Во втором раунде выступят два казахстанских клуба. Так, «Кайрат» встретится с израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы, а «Ордабасы» — с чешским «Млада-Болеславом». Матчи состоятся 24 июля и 1 августа.