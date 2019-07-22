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15:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» и «Ордабасы» узнали соперников в случае выхода в третий раунд Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка Основного пути третьего отборочного турнира Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Во втором раунде выступят два казахстанских клуба. Так, «Кайрат» встретится с израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы, а «Ордабасы» — с чешским «Млада-Болеславом». Матчи состоятся 24 июля и 1 августа.

Победитель пары «Кайрат» — «Хапоэль» встретится с победителем пары «Норрчепинг» (Швеция) — «Лиепая» (Латвия).

Соперником победителя пары «Ордабасы» — «Млада-Болеслав» станет победитель пары «Алашкерт» — «Стяуа» (Румыния).

В случае выхода в третий раунд «Кайрат» начнет с домашней игры, а «Ордабасы» — с гостевой.

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