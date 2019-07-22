Тульский «Арсенал» может встретиться с «Бней-Иегуда» в квалификации ЛЕ
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Тульский «Арсенал» в случае выхода в третий квалификационный раунд футбольной Лиги Европы встретится с «Бней-Иегуда» из
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Тульский «Арсенал» в случае выхода в третий квалификационный раунд футбольной Лиги Европы встретится с «Бней-Иегуда» из
«Арсенал» во втором отборочном раунде сыграет с бакинским «Нефтчи». Встречи состоятся 25 июля и 1 августа. Матчи третьего раунда квалификации пройдут 8 и 15 августа.
Жеребьевка третьего раунда Лиги Европы прошла в понедельник в швейцарском Ньоне.