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15:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тульский «Арсенал» может встретиться с «Бней-Иегуда» в квалификации ЛЕ

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Тульский «Арсенал» в случае выхода в третий квалификационный раунд футбольной Лиги Европы встретится с «Бней-Иегуда» из Тель-Авива.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Арсенал» во втором отборочном раунде сыграет с бакинским «Нефтчи». Встречи состоятся 25 июля и 1 августа. Матчи третьего раунда квалификации пройдут 8 и 15 августа.

Жеребьевка третьего раунда Лиги Европы прошла в понедельник в швейцарском Ньоне.

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