Состоялась жеребьёвка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20
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«Норрчёпинг» (Швеция) / «Лиепая» (Латвия) — «Хапоэль»
«Торино» (Италия) / «Дебрецен» (Венгрия) — «Шахтёр» С (Беларусь) / «Эсбьерг» (Дания).
«Антверпен» (Бельгия) / «Вииторул» (Румыния) — «Виктория Пльзень» (Чехия) / «Олимпиакос» (Греция).
«Аустрия» (Австрия) / «Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Аполлон» Л (Кипр).
«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Габала» (Азербайджан) / «Динамо» Тб (Грузия).
«Лехия» (Польша) / «Брондбю» (Дания) — «Брага» (Португалия).
«Мольде» (Норвегия) / «Чукарички» (Сербия) — «Арис» (Греция) / АЕЛ (Кипр).
«Локомотив» Пл (Болгария) / «Спартак» Тр (Словакия) — «Страсбург» (Франция) / «Маккаби» Х (Израиль).
«Тун» (Швейцария) — «Спартак» (Россия).
«Алашкерт» (Армения) / «Стяуа» (Румыния) — «Млада Болеслав» (Чехия) / «Ордабасы» (Казахстан).
«Пюник» (Армения) / «Яблонец» (Чехия) — «Вулверхэмптон» (Англия) / «Крузейдерс» (Северная Ирландия).
«Мидтьюллан» (Дания) / «Рейнджерс» (Шотландия) — «Прогресс Нидеркорн» (Люксембург).
«Мариуполь» (Украина) — «АЗ Алкмар» (Нидерланды) / «Хеккен» (Швеция).
АЕК (Кипр) / «Левски» (Болгария) — «Гент» (Бельгия) / «Виторул» (Румыния).
«Легия» (Польша) / КуПС (Финляндия) — ДАК 1904 (Словакия) / «Атромитос» (Греция).
«Хёугесунн» (Норвегия) / «Штурм» (Австрия) — ПСВ (Нидерланды) / «Базель» (Швейцария).
«Риека» (Хорватия) — «Абердин» (Шотландия) / «Чихура» (Грузия).
«Вентспилс» (Латвия) / «Гзира Юнайтед» (Мальта) — «Женесс» (Люксембург) / «Витория Гимарайнш» (Португалия).
«Види» (Венгрия) / «Вадуц» (Лихтенштейн) — «Флора» (Эстония) / «Айнтрахт» Ф (Германия).
«Коннас Куэй» (Уэльс) / «Партизан» (Сербия) — «Йени Малатьяспор» (Турция) / «Олимпия» Л (Словения).
«Домжале» (Словения) / «Мальмё» (Швеция) — «Утрехт» (Нидерланды) / «Зриньски» (Босния и Герцеговина).
ЦСКА С (Болгария) / «Осиек» (Хорватия) — «Будучность» (Черногория) / «Заря» (Украина).
«Арсенал» (Россия) — «Нефтчи» (Азербайджан) — «Бней Иегуда» (Израиль).
«Люцерн» (Швейцария) / КИ «Клаксвик» (Фарерские острова) — «Эспаньол» (Испания) / «Стьярнан» (Исландия).
«Спарта» (Чехия) — «Трабзонспор» (Турция).
«Гонвед» (Венгрия) / «Университатя» Кр (Румыния) — АЕК (Греция).