ФК «Шахтер» узнал возможных соперников в третьем раунде квалификации Лиги Европы

В случае успешного противостояния с датским «Эсбьергом» белорусский клуб сыграет в августе с победителем пары «Торино» (Италия)/"Дебрецен (Венгрия).

Другие белорусские клубы в Лиге Европы минское «Динамо» и «Витебск» завершили выступление в турнире после поражений на старте квалификации.