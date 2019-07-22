Текущие события
Футбол. Премьер-лига
21.07
Динамо
Рубин
01
Футбол. Премьер-лига
21.07
Сочи
Зенит
02
Футбол. Еврокубки
23.07
Арарат-Армения
Линколн
Футбол. Еврокубки
23.07
ХБ Торсхавн
Линфилд
Футбол. Еврокубки
23.07
Шкендия
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
23.07
Виктория Пл
Олимпиакос П
Все события
Фоторепортажи
19Капризов на поле, радостный Влашич и серьезный Акинфеев. Фото с матча ЦСКА — «Оренбург»
9Пакьяо выиграл бой в 40 лет
17:29 (мск), источник: БЕЛТА

ФК «Шахтер» узнал возможных соперников в третьем раунде квалификации Лиги Европы

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» по итогам жеребьевки в швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА узнали возможных соперников в третьем раунде квалификации Лиги Европы, сообщает БЕЛТА.

Наверх

В случае успешного противостояния с датским «Эсбьергом» белорусский клуб сыграет в августе с победителем пары «Торино» (Италия)/"Дебрецен (Венгрия).

Другие белорусские клубы в Лиге Европы минское «Динамо» и «Витебск» завершили выступление в турнире после поражений на старте квалификации.

Московский «Спартак», который начнет выступление в еврокубках с третьего раунда Лиги Европы, на этой стадии сыграет со швейцарским «Туном».

Суперкубок
КомандыКалендарь / результаты
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Гороскоп на июль 2019 года
Врачи рассказали о состоянии Инны Чуриковой
Влашич отрабатывает трансфер, грузины тащат «Рубин»
«Краснодар» узнал соперника в Лиге чемпионов
Стал известен соперник «Спартака» в Лиге Европы
СМИ: «Реал» предложил ПСЖ Бэйла и 90 млн за Неймара
Футболист «Спартака» перешел в катарский клуб
Тульский «Арсенал» может встретиться с израильским клубом в ЛЕ
Призер ЧМ из России сетует на отсутствие условий для тренировок
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь