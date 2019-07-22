ФК «Шахтер» узнал возможных соперников в третьем раунде квалификации Лиги Европы
22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» по итогам жеребьевки в швейцарском Ньоне в
22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» по итогам жеребьевки в швейцарском Ньоне в
В случае успешного противостояния с датским «Эсбьергом» белорусский клуб сыграет в августе с победителем пары «Торино» (Италия)/"Дебрецен (Венгрия).
Другие белорусские клубы в Лиге Европы минское «Динамо» и «Витебск» завершили выступление в турнире после поражений на старте квалификации.
Московский «Спартак», который начнет выступление в еврокубках с третьего раунда Лиги Европы, на этой стадии сыграет со швейцарским «Туном».