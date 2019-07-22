«Спартак» против бывшей команды Якина. Кто достался в соперники красно-белым?

Источник: Спорт-Экспресс

Швейцарский Краснознаменск

По меркам Швейцарии, Тун — немаленький населенный пункт. Его население — приблизительно 40 тысяч человек, это 11-й по величине город страны. Но для России такое число жителей — очень мало. Только в Подмосковье есть около 40 населенных пунктов крупнее, а население самого Туна сопоставимо, например, с Котельниками или Краснознаменском. Но ни там, ни там нет клуба, основанного еще в XIX веке, да еще и с 10-тысячным стадионом. «Стокхорн Арена» вмещает четверть населения Туна, хотя аншлагов на нем почти не бывает. Средняя посещаемость стадиона в прошлом сезоне — около 5 тысяч зрителей.

Участник Лиги чемпионов

Но осенью 2005-го на домашние матчи «Туна» ходило по 30 тысяч человек. Все потому, что команда играла в Лиге чемпионов — в группе с «Арсеналом», «Аяксом» и «Спартой». Арена в Туне для элитного европейского турнира не подходит, так что команда арендовала «Стад де Сюис» в соседнем Берне. В сезоне-2005/06 «Тун» стал одной из главных сенсаций европейского сезона — за год до этого он финишировал вторым в чемпионате Швейцарии (лучший результат в клубной истории) и через два отборочных раунда пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Швейцарцы заняли третье место, а одним из главных героев тогда стал вратарь Элдин Якупович — через полгода после успеха он перешел в «Локомотив».

Тренерская связь

В 2009 году тренером «Туна» стал бывший защитник сборной Швейцарии Мурат Якин. В команде он проработал ровно два года — до июня 2011-го. С Якином «Тун» выиграл вторую лигу Швейцарии, а в следующем сезоне занял пятое место в элите и вышел в отборочный этап Лиги Европы. Но после двух успешных сезонов Якин отправился на повышение — в «Люцерн».

Договорные матчи

В конце нулевых и начале десятых в Швейцарии проводилось громкое расследование договорных матчей. В числе подозреваемых клубов был и «Тун», еще игравший во второй лиге. По итогам дела федерация футбола Швейцарии дисквалифицировала девять футболистов из «Туна», «Госсау», «Славонии» и «Фрибурга». Пятеро из них получили бессрочные дисквалификации.

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