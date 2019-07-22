Левников назначен на матч отбора Лиги Европы «Партизани» — «Шериф»

Встреча пройдет 25 июля в Тиране. Помогать Левникову будут Валерий Данченко и Андрей Веретешкин, четвертым судьей будет Василий Казарцев.

Ранее после матча второго тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» (2:2) клуб из Ростова-на-Дону подал жалобу в РФС на работу Левникова.

Также назначение на встречу второго раунда квалификации Лиги Европы «Утрехт» (Нидерланды) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина), которая состоится 25 июля в Утрехте, получил российский арбитр Алексей Еськов. Его помощниками станут Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков, четвертый рефери — Михаил Вилков, все судьи также представляют Россию.