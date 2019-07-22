Григорчук рассказал о долгой дороге в Андорру и отказался считать «Астану» фаворитом игры в ЛЕ

Первую игру чемпион Казахстана проведет в гостях. На пресс-конференции перед матчем Григорчук объяснил, почему не любит разговоры о том, кто фаворит.

— У нас все хорошо. Долго добирались, но не вижу в этом проблем. Успели отдохнуть. Сегодня проведем тренировку, так что будем полностью готовы к игре, — цитирует Григорчука официальный сайт «Астаны».

— Не станет ли проблемой долгая дорога?

— Я не думаю, что это скажется, нам не нужно думать об этом. Все наши мысли только об игре, мы хорошо к ней готовы.

— Встречались ли вы ранее как тренер с андоррскими командами?

— Нет, я здесь впервые. Все мои мысли только о том, чтобы лучше подготовиться к игре.

— «Астана» завтра фаворит матча, что вы ждете от игры?

— Я не люблю разговоры по поводу фаворитов, потому что считаю, что сейчас футбол такой, что все умеют играть в футбол, и уже нет такой большой разницы между клубами.

Мы играем по Пути чемпионов, встречаемся только с лучшими командами своих стран. Чемпионом по умолчанию стать очень сложно, стать первым может только сильная команда. Поэтому я даже не хочу говорить о фаворитах. Мы готовимся очень серьезно к игре, с большим уважением относимся к сопернику и хотим показать свою лучшую игру.