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22:37 (мск), источник: Vesti.kz

Григорчук рассказал о долгой дороге в Андорру и отказался считать «Астану» фаворитом игры в ЛЕ

Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук рассказал об ожиданиях от матча с андоррской «Санта-Коломой» во втором отборочном раунде Лиги Европы.

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Первую игру чемпион Казахстана проведет в гостях. На пресс-конференции перед матчем Григорчук объяснил, почему не любит разговоры о том, кто фаворит.

— У нас все хорошо. Долго добирались, но не вижу в этом проблем. Успели отдохнуть. Сегодня проведем тренировку, так что будем полностью готовы к игре, — цитирует Григорчука официальный сайт «Астаны».

— Не станет ли проблемой долгая дорога?

— Я не думаю, что это скажется, нам не нужно думать об этом. Все наши мысли только об игре, мы хорошо к ней готовы.

— Встречались ли вы ранее как тренер с андоррскими командами?

— Нет, я здесь впервые. Все мои мысли только о том, чтобы лучше подготовиться к игре.

— «Астана» завтра фаворит матча, что вы ждете от игры?

— Я не люблю разговоры по поводу фаворитов, потому что считаю, что сейчас футбол такой, что все умеют играть в футбол, и уже нет такой большой разницы между клубами.

Мы играем по Пути чемпионов, встречаемся только с лучшими командами своих стран. Чемпионом по умолчанию стать очень сложно, стать первым может только сильная команда. Поэтому я даже не хочу говорить о фаворитах. Мы готовимся очень серьезно к игре, с большим уважением относимся к сопернику и хотим показать свою лучшую игру.

Отметим, что матч «Санта-Колома» — «Астана» пройдет в ночь с 23 на 24 июля и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. Ответную игру команды проведут 1 августа в Казахстане.

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