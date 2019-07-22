Тренер «Санта-Коломы» назвал двух самых опасных игроков «Астаны» и высказался о шансах в матче ЛЕ

Первую игру чемпион Казахстана проведет в гостях. На пресс-конференции перед матчем Ребуль назвал соперника абсолютным фаворитом и озвучил задачу своей команды.

— Согласны ли вы с тем, что именно «Астана» является фаворитом завтрашнего матча?

— Действительно, «Астана» — абсолютный фаворит. Мы же хотим сыграть в свой футбол и показать то, на что мы способны, — цитирует Ребуля официальный сайт «Астаны».

— На ваш взгляд в какой футбол будет играть «Астана» в завтрашнем матче?

— Я хорошо знаю «Астану». Они очень сильны физически и хорошо держат мяч. Думаю, что именно в этом и будет крыться секрет успеха команды в завтрашнем матче. В составе вашего клуба есть два очень опасных футболиста — это Марин Томасов и Антонио Рукавина.

— В составе вашей команды играют ряд футболистов сборной Андорры, которые в прошлом году сумели отобрать очки у сборной Казахстана. Разговаривали ли вы с ними о том матче?

— У нас маленькая страна, поэтому мы все друг друга знаем и со всеми общаемся (смеется).