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10:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» определилась с составом на первый матч в Лиге Европы

Футболисты и тренерский штаб «Астаны» находится в Андорре, где продолжают подготовку к матчу второго отборочного раунда Лиги Европы против местного клуба «Санта-Колома».

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Источник: Reuters

Встреча пройдет в ночь с 23 на 24 июля и начнется в 00:00 по времени Нур-Султане. Прямую трансляцию организует «Астана».

Футбол

Лига Европы 2019/2020
Тур 1, 23.07.2019, 21:00

Санта-Колома-Астана-

На эту игру столичный клуб отправился следующим составом:

Вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Станислав Павлов;.

Защитники: Антонио Рукавина, Дмитрий Шомко, Абзал Бейсебеков, Лука Шимунович, Марин Аничич, Юрий Логвиненко, Евгений Постников;.

Полузащитники: Юрий Перцух, Дорин Ротариу, Марин Томасов, Серикжан Мужиков, Иван Маевский, Дидар Жалмукан, Рунар Сигурьонссон;.

Нападающие: Роман Муртазаев, Рангело Янга, Сергей Хижниченко, Фирмин Мубеле.

Ответную игру «Астана» и «Санта-Колома» проведут 1 августа на «Астана Арене».

Напомним, столичный клуб попал в Лигу Европы после вылета из первого раунда Лиги чемпионов, где уступил по сумме двух матчей (2:3) румынскому ЧФР.

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