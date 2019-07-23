«Астана» определилась с составом на первый матч в Лиге Европы
Футболисты и тренерский штаб «Астаны» находится в Андорре, где продолжают подготовку к матчу второго отборочного раунда Лиги Европы против местного клуба «Санта-Колома».
Футболисты и тренерский штаб «Астаны» находится в Андорре, где продолжают подготовку к матчу второго отборочного раунда Лиги Европы против местного клуба «Санта-Колома».
Встреча пройдет в ночь с 23 на 24 июля и начнется в 00:00 по времени
На эту игру столичный клуб отправился следующим составом:
Вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Станислав Павлов;.
Защитники: Антонио Рукавина, Дмитрий Шомко, Абзал Бейсебеков, Лука Шимунович, Марин Аничич, Юрий Логвиненко, Евгений Постников;.
Полузащитники: Юрий Перцух, Дорин Ротариу, Марин Томасов, Серикжан Мужиков, Иван Маевский, Дидар Жалмукан, Рунар Сигурьонссон;.
Нападающие: Роман Муртазаев, Рангело Янга, Сергей Хижниченко, Фирмин Мубеле.
Ответную игру «Астана» и «Санта-Колома» проведут 1 августа на «Астана Арене».
Напомним, столичный клуб попал в Лигу Европы после вылета из первого раунда Лиги чемпионов, где уступил по сумме двух матчей (2:3) румынскому ЧФР.