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11:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» взял Сейдахмета на гостевой матч Лиги Европы

Футболисты и тренерский штаб «Кайрата» вылетели в Израиль, где команде предстоит провести первый матч с местным «Хапоэлем» (Беэр-Шева) в рамках второго отборочного раунда Лиги Европы.

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Матч состоится 25 июля и начнется в 23:30 по столичному времени.

Футбол

Лига Европы 2019/2020
Тур 1, 25.07.2019, 20:30

Хапоэль Беэр-Шева-Кайрат-

В заявке «Кайрата» присутствует нападающий Еркебулан Сейдахмет. Ранее новичок алматинцев пропустил гостевой матч в первом отборочном туре Лиги Европы, но сыграл в ответном в Алматы.

Состав «Кайрата»:

вратари: Владимир Плотников, Стас Покатилов, Данил Устименко;
защитники: Сергей Кейлер, Дино Миканович, Раде Дугалич, Сергей Политевич, Елдос Ахметов, Гафуржан Суюмбаев, Еркебулан Тунгышбаев;
полузащитники: Исламбек Куат, Рамазан Оразов, Георгий Жуков, Айбол Абикен, Конрад Вжесиньски, Небойша Косович, Султанбек Астанов, Еркебулан Сейдахмет, Бауыржан Исламхан;
нападающие: Адеринсола Эсеола, Мартон Эппель.

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