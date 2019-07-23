«Кайрат» взял Сейдахмета на гостевой матч Лиги Европы
Футболисты и тренерский штаб «Кайрата» вылетели в Израиль, где команде предстоит провести первый матч с местным «Хапоэлем» (Беэр-Шева) в рамках второго отборочного раунда Лиги Европы.
Футболисты и тренерский штаб «Кайрата» вылетели в Израиль, где команде предстоит провести первый матч с местным «Хапоэлем» (Беэр-Шева) в рамках второго отборочного раунда Лиги Европы.
Матч состоится 25 июля и начнется в 23:30 по столичному времени.
В заявке «Кайрата» присутствует нападающий Еркебулан Сейдахмет. Ранее новичок алматинцев пропустил гостевой матч в первом отборочном туре Лиги Европы, но сыграл в ответном в Алматы.
Состав «Кайрата»:
вратари: Владимир Плотников, Стас Покатилов, Данил Устименко;
защитники: Сергей Кейлер, Дино Миканович, Раде Дугалич, Сергей Политевич, Елдос Ахметов, Гафуржан Суюмбаев, Еркебулан Тунгышбаев;
полузащитники: Исламбек Куат, Рамазан Оразов, Георгий Жуков, Айбол Абикен, Конрад Вжесиньски, Небойша Косович, Султанбек Астанов, Еркебулан Сейдахмет, Бауыржан Исламхан;
нападающие: Адеринсола Эсеола, Мартон Эппель.