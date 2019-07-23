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13:28 (мск), источник: ТАСС

Кононов: «Спартаку» нельзя недооценивать швейцарский ФК «Тун»

ТАСС, 23 июля. Футболисты и тренерский штаб российского футбольного клуба «Спартак» не должны недооценивать швейцарский «Тун». Об этом рассказал главный тренер московского клуба Олег Кононов, слова которого приводит пресс-служба красно-белых.

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Источник: Reuters

В понедельник прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы, по результатам которой определился соперник «Спартака» — «Тун». Первый матч московская команда проведет в гостях 8 августа, ответная игра состоится в Москве 15 августа.

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«Швейцарский футбол сегодня развивается динамично, шагает в ногу со временем, — сказал Кононов. — Поэтому не надо смотреть на бюджет и количество трофеев нашего соперника — сила швейцарских клубов заключается в системности подхода к управлению и развитию футбола. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на позиции сборной Швейцарии в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) — она уже много лет не покидает топ-10. А швейцарские футболисты регулярно выступают в лучших клубах Европы».

«“Тун” играет в быстрый, организованный футбол. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы подойти к этим матчам в полной готовности», — добавил главный тренер.

Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. Под его руководством московский клуб провел 22 матча, в которых одержал десять побед, пять раз сыграл вничью и потерпел семь поражений. Ранее он возглавлял российские клубы «Краснодар», грозненский «Терек» (ныне «Ахмат») и тульский «Арсенал», а также украинские «Карпаты» и «Севастополь».

После двух туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает четвертое место, набрав четыре очка. В третьем туре московский клуб на выезде сыграет с «Тамбовом», матч состоится 27 июля.

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