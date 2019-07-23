«Вылет “Тобола” не случайность». Талгаев оценил перспективы «Астаны», «Кайрата» и «Ордабасы» в ЛЕ

— Ваит Абдул-Хамидович, как вы думаете, сколько казахстанских команд выйдет в следующий раунд квалификации ЛЕ?

— Все команды должны проходить, хотя «Ордабасы» будет посложнее: чехи — это серьезный соперник, там мужской футбол, на результат. Что касается «Кайрата», ответный матч с «Широки Бриег» я не видел, но, говорят, играли хорошо. Но мне кажется, боснийцы, когда они играли против «Ордабасы», выглядели интереснее. Самые реальные шансы на выход в групповой этап у «Астаны», они не могут себе позволить не попасть в ЛЕ.

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— Как вы отреагировали на вылет «Тобола»?

— Это стало удивлением, никто представить не мог, что так может произойти. Наоборот, на «Тобол» была надежда, что они выйдут даже в групповой этап, ведь состав у них очень сильный, игроки сборных. Да, в футболе так бывает, но они сыграли два матча, а это уже не случайность. Надо было в Люксембурге играть и выигрывать.

— Владимир Газзаев покинул свой пост, это логично?

— Да, я думаю, это обговаривалось заранее, Архимед Мухамбетов (аким Костанайской области) амбициозный человек. Наверняка перед сезоном состоялся разговор, поскольку у Газзаева уже был вылет с «Актобе» от эстонцев, ему могли сказать, что в случае неудачи в еврокубках будут проблемы.

— После вылета из ЛЕ «Тобол» также проиграл в чемпионате Казахстана «Кайрату». Это говорит о психологическом состоянии команды?

— Сейчас многое будет зависеть от тренера, им надо одну хорошую игру провести. Тренеру предстоит вытаскивать коллектив из психологической ямы. Игроки должны собраться, поговорить между собой, возможно, повлияет и аким. Если игроки не поговорят, то какой это коллектив, это все просто так значит. Самое плохое, когда есть разделение в команде, казахстанцы отдельно, грузины отдельно и неудачи наступают. Но в «Тоболе» вроде нет больших групп легионеров, сейчас многое зависит от казахстанцев — Нургалиева, Турысбека.

— У вас есть фаворит в чемпионской гонке?

— Я поддерживаю «Кайрат», это объяснимо, сейчас на них интересно посмотреть, психологически они спокойны, ребята молодые, с давлением справляются. Но в целом, сложно предсказать фаворита, все зависит от игры, от третьего круга, кому удача улыбнется.

Напомним, «Ордабасы» и «Кайрат» начнут матчи второго отборочного раунда ЛЕ на выезде — 25 июля. Алматинцы проведут игру в Израиле против «Хапоэля» из Беэр-Шевы, а шымкентцы — в Чехии с командой «Млада-Болеслав». В ночь с 23 на 24 «Астана» сыграет в Андорре — им будет противостоять чемпион страны «Санта-Колома».