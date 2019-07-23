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15:10 (мск), источник: ТАСС

«Арсенал» ожидает аншлаг на матче с «Нефтчи» в Лиге Европы

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Тульский «Арсенал» ожидает полные трибуны на домашнем матче в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы против азербайджанского «Нефтчи». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Матч пройдет 25 июля. Ответная игра состоится 1 августа в Баку.

Футбол

Лига Европы 2019/2020
Тур 1, 25.07.2019, 20:00

Арсенал Т-Нефтчи-

«Билеты сейчас расходятся активно. Мы ожидаем аншлаг», — сказали в пресс-службе.

По итогам сезона-2018/19 Российской премьер-лиги «Арсенал» занял шестое место и завоевал право на участие во втором отборочном раунде Лиги Европы. «Нефтчи» стал вторым в национальном первенстве и начал турнир с первого квалификационного раунда, где обыграл по сумме двух встреч молдавскую «Сперанцу» (6:0, 3:0).

В нынешнем сезоне Лиги Европы Россию также будут представлять московские «Спартак» и ЦСКА. Красно-белые начнут выступление с третьего квалификационного раунда, в котором сыграют против швейцарского «Туна» (матчи пройдут 8 и 15 августа), армейцы напрямую попали в групповой раунд турнира (жеребьевка — 30 августа, первый тур — 19 сентября).

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