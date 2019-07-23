«Арсенал» ожидает аншлаг на матче с «Нефтчи» в Лиге Европы

Матч пройдет 25 июля. Ответная игра состоится 1 августа в Баку.
«Билеты сейчас расходятся активно. Мы ожидаем аншлаг», — сказали в пресс-службе.
По итогам сезона-2018/19 Российской премьер-лиги «Арсенал» занял шестое место и завоевал право на участие во втором отборочном раунде Лиги Европы. «Нефтчи» стал вторым в национальном первенстве и начал турнир с первого квалификационного раунда, где обыграл по сумме двух встреч молдавскую «Сперанцу» (6:0, 3:0).
В нынешнем сезоне Лиги Европы Россию также будут представлять московские «Спартак» и ЦСКА. Красно-белые начнут выступление с третьего квалификационного раунда, в котором сыграют против швейцарского «Туна» (матчи пройдут 8 и 15 августа), армейцы напрямую попали в групповой раунд турнира (жеребьевка — 30 августа, первый тур — 19 сентября).