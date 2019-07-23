«Арсенал» ожидает аншлаг на матче с «Нефтчи» в Лиге Европы

Источник: РИА "Новости"

Матч пройдет 25 июля. Ответная игра состоится 1 августа в Баку.

Футбол Лига Европы 2019/2020 Тур 1, 25.07.2019, 20:00 Арсенал Т - Нефтчи -

«Билеты сейчас расходятся активно. Мы ожидаем аншлаг», — сказали в пресс-службе.

По итогам сезона-2018/19 Российской премьер-лиги «Арсенал» занял шестое место и завоевал право на участие во втором отборочном раунде Лиги Европы. «Нефтчи» стал вторым в национальном первенстве и начал турнир с первого квалификационного раунда, где обыграл по сумме двух встреч молдавскую «Сперанцу» (6:0, 3:0).