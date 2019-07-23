«За 20 миллионов отдадим Сейдахмета сразу». Боранбаев — о Лиге Европы, вылете «Тобола» и Меркеле

Источник: РИА "Новости"

— Кайрат Советаевич, игра с «Широки Бриегом» получилась драматичной, как вы переживаете такие дни? И какой момент в матче можно назвать решающим?

— Переживаю, как и все болельщики. Ключевой момент — пенальти в наши ворота. Очень сильный соперник все-таки, они бились до конца. Забей Эсеола в начале игры, и все пошло бы по-другому. А так — все хорошо сыграли, Эппель активно вышел, — отметил Боранбаев.

— Второй гол и победа в итоге — это ведь важно и для призовых от УЕФА?

— Да, конечно, это важно. Вон Оразов наконец-то забил, все время только передачи раздавал до этого. Я ему в раздевалке сказал, нравится ли ему, когда стадион его фамилию скандирует, он ответил положительно — вот поэтому надо чаще бить по воротам.

Призовые? Скорее, победа необходима для рейтинга Казахстана. К сожалению, «Тобол» и «Астана» вылетели — это очень плохо. Мы теряем рейтинг, каждый год начинаем с квалификации.

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— Про Сейдахмета. Оказывается, он тренировался 14 дней на базе клуба до официального объявления?

— Да, а вам какая разница? Он сдавал тесты, медицинский осмотр проходил, все нормально.

— Меркель на базу не заезжал?

— К сожалению, не заезжал.

— Есть ли отступные в контракте Сейдахмета?

— У всех футболистов «Кайрата» есть такой пункт.

— Насколько большие отступные?

— Как у всех — большие.

— Где-то 40 миллионов?

— Если даже половину заплатят, отдадим сразу. Это личные детали контракта, есть агенты, есть взаимоотношения с клубом, у которого мы его купили.

— Вы сказали о рейтинге. Вылет «Тобола» удивил или разочаровал?

— Разочаровал. «Тобол» намного сильнее, лидер чемпионата Казахстана — ну как можно так проигрывать?! Я читал, что бюджет у команды из Люксембурга 500 тысяч евро. Как вы думаете, какой бюджет у «Тобола»?

— Раз в десять больше.

— Вот и весь ответ. Посмотрите на «Кайрат», у команды играли всего три иностранца на поле.

— Как вы думаете, можно ли играть исключительно казахстанским составом в еврокубках?

— Мы на это надеемся. Вот наш соперник, «Широки Бриег», играл только своими футболистами, но на это нужно время.

— У команды есть премиальные за прошедший матч в Лиге Европы?

— Нет. Команда должна играть за ромбик, за этот город и страну. Вы путаете «Кайрат» с каким-то другим казахстанским клубом. В «Кайрат» должны приходить футболисты, которые хотят чего-то достичь здесь и потом пойти дальше, очень хороший пример — Вороговский.

— Правда ли, что Исламбек Куат также может уйти?

— Неправда.

— Трансферное окно закрывается 24 июля. Будет «бомба» от вас?

— У нас все хорошо будет, давайте подождем.

Отметим, что «Кайрат» во втором раунде ЛЕ сыграет с израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы. В последнем матче алматинцы, вчера, 21 июля, в рамках КПЛ победили «Тобол» — 5:3, а начало камбэку с 0:2 положил Сейдахмет, который забил свой первый гол за клуб.