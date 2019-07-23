«Мне импонирует игра Исламхана». Эксперт назвал лидеров и сильные стороны «Кайрата» в Лиге Европы

К тому же, в команде есть очень сильные форварды Эсеола и Эппель — это лидеры «Кайрата». Они способны в нужный момент повлиять на ситуацию. Я знаю, что «Кайрат» очень амбициозный клуб. Он ставит перед собой цель попасть в групповой раунд и был близок к этому. На этот раз команда выглядит очень крепко и уверенно. Я считаю, что «Кайрат» без проблем обыграет «Хапоэль». Надеюсь, дальше они встретятся с «Лиепаей»", — отметил Юстовис.