«Мне импонирует игра Исламхана». Эксперт назвал лидеров и сильные стороны «Кайрата» в Лиге Европы

«Двухматчевое противостояние с «Широки Бриегом» показало сильные стороны «Кайрата». Это очень быстрая и волевая команда с качественными исполнителями. Мне очень импонирует игра Исламхана.
К тому же, в команде есть очень сильные форварды Эсеола и Эппель — это лидеры «Кайрата». Они способны в нужный момент повлиять на ситуацию. Я знаю, что «Кайрат» очень амбициозный клуб. Он ставит перед собой цель попасть в групповой раунд и был близок к этому. На этот раз команда выглядит очень крепко и уверенно. Я считаю, что «Кайрат» без проблем обыграет «Хапоэль». Надеюсь, дальше они встретятся с «Лиепаей»", — отметил Юстовис.
Уже 24 июля «Кайрат» на выезде сыграет с израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы, а ответная игра пройдет 1 августа. В случае успеха алматинцев ожидает встреча с победителем пары «Норрчепинг» (Швеция) — «Лиепая» (Латвия).
Напомним, что в первом квалификационном раунде турнира «Кайрат» дважды обыграл боснийский «Широки Бриег» со счетом 2:1.