Экс-игрок сборной нашел главную проблему казахстанских клубов в Лиге Европы

«Казахстанским клубам попался хороший жребий в предстоящих двух раундах ЛЕ. Я не вижу сильных или непроходимых команд. С каждым соперником можно играть и побеждать. Сложнее всего придется “Ордабасы”. Все-таки чешский футбол — очень атлетичный. “Млада-Болеслав” может доставить сложности. У “Кайрата” все немного проще. Израильтяне умеют играть, но сейчас у них не самый лучший период. У “Астаны” вообще прогулочный вояж — команды из Андорры или Мальты вообще не представляют угрозы. С другой стороны, нельзя забывать о настрое. Недооценка и расслабленность “Тобола” и “Астаны” сыграли с ними злую шутку. Игроки почувствовали преимущество и перестали выкладываться на сто процентов. В итоге последовали обидные результаты. В этом сезоне казахстанские клубы способны выступить еще лучше, чем обычно. Главное — быть сосредоточенными и выжимать максимальный результат», — отметил Есмагамбетов.