Экс-игрок сборной нашел главную проблему казахстанских клубов в Лиге Европы
В этом еврокубковом сезоне казахстанские клубы способны выступить лучше, чем в предыдущих, заявил корреспонденту Vesti.kz
В этом еврокубковом сезоне казахстанские клубы способны выступить лучше, чем в предыдущих, заявил корреспонденту Vesti.kz
Главной проблемой клубов он назвал настрой. Он считает, что
«Казахстанским клубам попался хороший жребий в предстоящих двух раундах ЛЕ. Я не вижу сильных или непроходимых команд. С каждым соперником можно играть и побеждать. Сложнее всего придется “Ордабасы”.
Отметим, что «Кайрат» встретится с израильским «Хапоэлем» из
На следующей стадии «Кайрат» — «Хапоэль» может встретиться с шведским «Норрчепингом» или латвийской «Лиепаей». Соперником победителя пары «Ордабасы» — «Млада-Болеслав» станет армянский «Алашкерт» или румынский «ФКСБ» (суд запретил клубу использовать название «Стяуа»), а «Астану» в случае успеха ожидает проигравший в противостоянии второго раунда Лиги чемпионов между «Ференцварош» (Венгрия) — «Валлетта» (Мальта).