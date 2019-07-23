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16:55 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-игрок сборной нашел главную проблему казахстанских клубов в Лиге Европы

В этом еврокубковом сезоне казахстанские клубы способны выступить лучше, чем в предыдущих, заявил корреспонденту Vesti.kz экс-форвард сборной, а ныне функционер Булат Есмагамбетов. Также он высказал мнение о соперниках «Астаны», «Ордабасы» и «Кайрата» в Лиге Европы.

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Источник: Reuters

Главной проблемой клубов он назвал настрой. Он считает, что из-за этого «Тобол» проиграл люксембургскому «Женессу», а «Астана» вылетела из Лиги чемпионов от румынского ЧФР.

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«Казахстанским клубам попался хороший жребий в предстоящих двух раундах ЛЕ. Я не вижу сильных или непроходимых команд. С каждым соперником можно играть и побеждать. Сложнее всего придется “Ордабасы”. Все-таки чешский футбол — очень атлетичный. “Млада-Болеслав” может доставить сложности. У “Кайрата” все немного проще. Израильтяне умеют играть, но сейчас у них не самый лучший период. У “Астаны” вообще прогулочный вояж — команды из Андорры или Мальты вообще не представляют угрозы. С другой стороны, нельзя забывать о настрое. Недооценка и расслабленность “Тобола” и “Астаны” сыграли с ними злую шутку. Игроки почувствовали преимущество и перестали выкладываться на сто процентов. В итоге последовали обидные результаты. В этом сезоне казахстанские клубы способны выступить еще лучше, чем обычно. Главное — быть сосредоточенными и выжимать максимальный результат», — отметил Есмагамбетов.

Отметим, что «Кайрат» встретится с израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы, «Ордабасы» — с чешским «Млада-Болеславом», а «Астана» — с андорской «Санта-Коломой». Первые матчи казахстанские клубы проведут на выезде. Шымкентцы и алматинцы коллектив сыграют 24 июля, а столичная команда на день раньше. Ответные встречи состоятся 1 августа.

На следующей стадии «Кайрат» — «Хапоэль» может встретиться с шведским «Норрчепингом» или латвийской «Лиепаей». Соперником победителя пары «Ордабасы» — «Млада-Болеслав» станет армянский «Алашкерт» или румынский «ФКСБ» (суд запретил клубу использовать название «Стяуа»), а «Астану» в случае успеха ожидает проигравший в противостоянии второго раунда Лиги чемпионов между «Ференцварош» (Венгрия) — «Валлетта» (Мальта).

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