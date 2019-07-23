«Астана» сенсационно не смогла победить чемпиона Андорры в первом матче Лиги Европы
Футболисты «Астаны» сыграли вничью с андоррской «Санта-Коломой» в первом матче Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Астаны» сыграли вничью с андоррской «Санта-Коломой» в первом матче Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра второго отборочного раунда прошла на стадионе «Комуналь» в
Оба клуба попали в ЛЕ после неудачного выступления в Лиге чемпионов: «Астана» с общим счетом 2:3 проиграла румынскому ЧФР в первом раунде, а «Санта-Колома» в предварительном уступила «Ферроникели» из Косова — 1:2.
Главным изменением в стартовом составе «Астаны» стало возвращение боснийского защитника Марина Аничича, который не играл с первым минут ровно месяц.
В первом тайме, несмотря на статус абсолютного фаворита, «Астана» не создала
Во втором тайме «Астана» захватила контроль над игрой. Для усиления нападения у казахстанского клуба вышел форвард сборной ДР Конго Фирмин Мубеле, который заменил исландского полузащитника Рунара Мара Сигурьонсона. Однако ни его усилий, ни старания других игроков атаки не помогли гостям открыть счет — «Санта-Колома» сенсационно удержала вничью.
Ответный матч «Астана» и «Санта-Колома» проведут 1 августа в
25 июля во втором раунде ЛЕ выступят еще два представителя Казахстана, которые сыграют в гостях. В 23:00 «Ордабасы» начнет встречу с чешским «Млада-Болеславом», а спустя полчаса стартует игра «Кайрат» с израильским «Хапоэлем» из
Во втором раунде ЛЕ участвуют 94 клуба. Пока Казахстан в этом турнире понес одну потерю —
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