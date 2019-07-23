«Астана» сенсационно не смогла победить чемпиона Андорры в первом матче Лиги Европы

Игра второго отборочного раунда прошла на стадионе «Комуналь» в Андорра-ла-Велья и завершилась со счетом 0:0.

Оба клуба попали в ЛЕ после неудачного выступления в Лиге чемпионов: «Астана» с общим счетом 2:3 проиграла румынскому ЧФР в первом раунде, а «Санта-Колома» в предварительном уступила «Ферроникели» из Косова — 1:2.

Главным изменением в стартовом составе «Астаны» стало возвращение боснийского защитника Марина Аничича, который не играл с первым минут ровно месяц.

В первом тайме, несмотря на статус абсолютного фаворита, «Астана» не создала по-настоящему опасных моментов. В итоге команды ушли на перерыв при счете 0:0.

Во втором тайме «Астана» захватила контроль над игрой. Для усиления нападения у казахстанского клуба вышел форвард сборной ДР Конго Фирмин Мубеле, который заменил исландского полузащитника Рунара Мара Сигурьонсона. Однако ни его усилий, ни старания других игроков атаки не помогли гостям открыть счет — «Санта-Колома» сенсационно удержала вничью.

Ответный матч «Астана» и «Санта-Колома» проведут 1 августа в Нур-Султане — игра на «Астана Арене» стартует в 20:00 по столичному времени. Победитель этого противостояния затем встретится с проигравшим в паре второго раунда ЛЧ в «Валлетта» (Мальта) — «Ференцварош» (Венгрия).

25 июля во втором раунде ЛЕ выступят еще два представителя Казахстана, которые сыграют в гостях. В 23:00 «Ордабасы» начнет встречу с чешским «Млада-Болеславом», а спустя полчаса стартует игра «Кайрат» с израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы. Ответные матчи состоятся 1 августа.