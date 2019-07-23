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23:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» сенсационно не смогла победить чемпиона Андорры в первом матче Лиги Европы

Футболисты «Астаны» сыграли вничью с андоррской «Санта-Коломой» в первом матче Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра второго отборочного раунда прошла на стадионе «Комуналь» в Андорра-ла-Велья и завершилась со счетом 0:0.

Оба клуба попали в ЛЕ после неудачного выступления в Лиге чемпионов: «Астана» с общим счетом 2:3 проиграла румынскому ЧФР в первом раунде, а «Санта-Колома» в предварительном уступила «Ферроникели» из Косова — 1:2.

Главным изменением в стартовом составе «Астаны» стало возвращение боснийского защитника Марина Аничича, который не играл с первым минут ровно месяц.

В первом тайме, несмотря на статус абсолютного фаворита, «Астана» не создала по-настоящему опасных моментов. В итоге команды ушли на перерыв при счете 0:0.

Во втором тайме «Астана» захватила контроль над игрой. Для усиления нападения у казахстанского клуба вышел форвард сборной ДР Конго Фирмин Мубеле, который заменил исландского полузащитника Рунара Мара Сигурьонсона. Однако ни его усилий, ни старания других игроков атаки не помогли гостям открыть счет — «Санта-Колома» сенсационно удержала вничью.

Ответный матч «Астана» и «Санта-Колома» проведут 1 августа в Нур-Султане — игра на «Астана Арене» стартует в 20:00 по столичному времени. Победитель этого противостояния затем встретится с проигравшим в паре второго раунда ЛЧ в «Валлетта» (Мальта) — «Ференцварош» (Венгрия).

25 июля во втором раунде ЛЕ выступят еще два представителя Казахстана, которые сыграют в гостях. В 23:00 «Ордабасы» начнет встречу с чешским «Млада-Болеславом», а спустя полчаса стартует игра «Кайрат» с израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы. Ответные матчи состоятся 1 августа.

Во втором раунде ЛЕ участвуют 94 клуба. Пока Казахстан в этом турнире понес одну потерю — из-за правила гостевого гола вылетел «Тобол», который уступил люксембургскому «Женессу» (0:0, 1:1).

Санта-Колома
0:0
Первый тайм: 0:0
Астана
Футбол, Лига Европы, Тур 123.07.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Estadi Comunal
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Роман Григорчук
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Главный судьяРоберт Хеннесси(Ирландия)
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