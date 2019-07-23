Григорчук объяснил ничью «Астаны» против чемпиона Андорры в матче Лиги Европы

«Конечно, перед стартом мы надеялись только на победу. Но после матча можно смело сказать, что соперник очень плотно сыграл в обороне, в связи с чем нам пришлось нелегко. Мы создавали моменты, но их было крайне мало. Так что мы понимаем, что имеем дело с серьезным соперником, и в следующем матче нам нужно сыграть в первую очередь острее в атаке», — цитирует Григорчука официальный сайт «Астаны».