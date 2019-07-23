Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:30
Тре Пенне
Судува
05
Футбол. Еврокубки
21:15
Сутьеска
АПОЭЛ
01
Футбол. Еврокубки
21:00
ПСВ
Базель
32
Футбол. Еврокубки
21:00
ТНС
Копенгаген
02
Футбол. Еврокубки
21:00
Санта-Колома
Астана
00
Футбол. Еврокубки
20:30
Сабуртало
Динамо З
02
Футбол. Еврокубки
20:00
Виктория Пл
Олимпиакос П
00
Футбол. Еврокубки
18:55
Шкендия
Дюделанж
12
Футбол. Еврокубки
18:45
ХБ Торсхавн
Линфилд
22
Футбол. Еврокубки
18:00
Арарат-Армения
Линколн
20
Все события
Фоторепортажи
15Звезды спорта в старости. Дедушка Месси, бабушка Медведева и пожилой Макгрегор
9Пакьяо выиграл бой в 40 лет
23:36 (мск), источник: Vesti.kz

Григорчук объяснил ничью «Астаны» против чемпиона Андорры в матче Лиги Европы

Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук прокомментировал ничью в гостевом матче против андоррской «Санта-Коломы» во втором отборочном раунде Лиги Европы.

Наверх

Игра завершилась со счетом 0:0. Оба клуба попали в ЛЕ после неудачного выступления в Лиге чемпионов.

«Конечно, перед стартом мы надеялись только на победу. Но после матча можно смело сказать, что соперник очень плотно сыграл в обороне, в связи с чем нам пришлось нелегко. Мы создавали моменты, но их было крайне мало. Так что мы понимаем, что имеем дело с серьезным соперником, и в следующем матче нам нужно сыграть в первую очередь острее в атаке», — цитирует Григорчука официальный сайт «Астаны».

Санта-Колома
0:0
Первый тайм: 0:0
Астана
Футбол, Лига Европы, Тур 123.07.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Estadi Comunal
Главные тренеры
Роман Григорчук
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяРоберт Хеннесси(Ирландия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Санта-Колома
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
"Астана" сенсационно не смогла победить чемпиона Андорры в первом матче Лиги Европы
Можно ли было спасти Максима Дадашева?
«Зенит» объявил о переходе голкипера из норвежского клуба
СМИ: «Краснодар» предложит более 10 млн за игрока «Сент-Этьенна»
Панарин не уверен, что приедет в сборную России на следующий ЧМ
Самый популярный юниор мира перешел из «Барселоны» в «ПСЖ»
Молодежной команде «Спартака» присудили техническое поражение
Стартовал второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь