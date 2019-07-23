Григорчук объяснил ничью «Астаны» против чемпиона Андорры в матче Лиги Европы
Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук прокомментировал ничью в гостевом матче против андоррской «Санта-Коломы» во втором отборочном раунде Лиги Европы.
Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук прокомментировал ничью в гостевом матче против андоррской «Санта-Коломы» во втором отборочном раунде Лиги Европы.
Игра завершилась со счетом 0:0. Оба клуба попали в ЛЕ после неудачного выступления в Лиге чемпионов.
«Конечно, перед стартом мы надеялись только на победу. Но после матча можно смело сказать, что соперник очень плотно сыграл в обороне, в связи с чем нам пришлось нелегко. Мы создавали моменты, но их было крайне мало. Так что мы понимаем, что имеем дело с серьезным соперником, и в следующем матче нам нужно сыграть в первую очередь острее в атаке», — цитирует Григорчука официальный сайт «Астаны».
|Роман Григорчук
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|Желтые карточки
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|Красные карточки
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|Главный судья
|Роберт Хеннесси(Ирландия)