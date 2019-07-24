«Ордабасы» взял двух нападающих на гостевой матч Лиги Европы
Шымкентский «Ордабасы» вылетел в Чехию, где команде предстоит провести первый матч с местным клубом «Млада-Болеслав» в рамках второго отборочного раунда Лиги Европы.
Шымкентский «Ордабасы» вылетел в Чехию, где команде предстоит провести первый матч с местным клубом «Млада-Болеслав» в рамках второго отборочного раунда Лиги Европы.
Встреча состоится 25 июля и начнется в 23:00 по столичному времени. Ранее сообщалось, что шымкентский клуб и телеканал Qazsport ведут переговоры о трансляции данного матча из Чехии.
«Ордабасы» отправился на игру в следующем составе:
вратари: Дмитрий Непогодов, Бекхан Шайзада;.
защитники: Талгат Адырбеков, Дамир Даутов, Марат Быстров, Тимур Досмагамбетов, Темирлан Ерланов, Пабло Фонтанелло, Сергей Малый, Мардан Толебек, Улар Жаксыбаев;.
полузащитники: Май Махлангу, Жоао Пауло, Абдуллай Диакате, Кирилл Ковальчук, Самат Шамши, Мирзад Механович, Валерий Коробкин, Зиги Бадибанга, Эльхан Астанов;.
нападающие: Тохтар Жангылышбай, Алексей Щеткин.
Ответная игра состоится в Шымкенте 1 августа.