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10:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» взял двух нападающих на гостевой матч Лиги Европы

Шымкентский «Ордабасы» вылетел в Чехию, где команде предстоит провести первый матч с местным клубом «Млада-Болеслав» в рамках второго отборочного раунда Лиги Европы.

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Встреча состоится 25 июля и начнется в 23:00 по столичному времени. Ранее сообщалось, что шымкентский клуб и телеканал Qazsport ведут переговоры о трансляции данного матча из Чехии.

Футбол

Лига Европы 2019/2020
Тур 1, 25.07.2019, 20:00

Млада-Болеслав-Ордабасы-

«Ордабасы» отправился на игру в следующем составе:

вратари: Дмитрий Непогодов, Бекхан Шайзада;.

защитники: Талгат Адырбеков, Дамир Даутов, Марат Быстров, Тимур Досмагамбетов, Темирлан Ерланов, Пабло Фонтанелло, Сергей Малый, Мардан Толебек, Улар Жаксыбаев;.

полузащитники: Май Махлангу, Жоао Пауло, Абдуллай Диакате, Кирилл Ковальчук, Самат Шамши, Мирзад Механович, Валерий Коробкин, Зиги Бадибанга, Эльхан Астанов;.

нападающие: Тохтар Жангылышбай, Алексей Щеткин.

Ответная игра состоится в Шымкенте 1 августа.

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