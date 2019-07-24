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09:12 (мск), источник: Sputnik.by

«БАТЭ» сыграет с «Русенборгом» сегодня

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Матч между футбольными клубами «БАТЭ» и «Русенборг» пройдет сегодня на «Борисов-Арене», сообщает Sputnik.

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Источник: Sputnik.by

Первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдет в среду, 24 июля, начало запланировано на 20:00.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
2-й отборочный раунд, 24.07.2019, 20:00

БАТЭ-Русенборг-

Жеребьевка третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов завершилась в швейцарском Ньоне в понедельник.

Известно, что возможными соперниками борисовского клуба стали словенский «Марибор» и шведский АИК: БАТЭ сыграет с победителями этого противостояния.

Напомним, в первом раунде БАТЭ выбил из розыгрыша польский «Пяст».

Чтобы пройти в третий квалификационный раунд, борисовской команде нужно обыграть по сумме двух матчей норвежский «Русенборг».

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