«БАТЭ» сыграет с «Русенборгом» сегодня
МИНСК, 24 июл — Sputnik. Матч между футбольными клубами «БАТЭ» и «Русенборг» пройдет сегодня на «Борисов-Арене», сообщает Sputnik.
МИНСК, 24 июл — Sputnik. Матч между футбольными клубами «БАТЭ» и «Русенборг» пройдет сегодня на «Борисов-Арене», сообщает Sputnik.
Первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдет в среду, 24 июля, начало запланировано на 20:00.
Жеребьевка третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов завершилась в швейцарском Ньоне в понедельник.
Известно, что возможными соперниками борисовского клуба стали словенский «Марибор» и шведский АИК: БАТЭ сыграет с победителями этого противостояния.
Напомним, в первом раунде БАТЭ выбил из розыгрыша польский «Пяст».
Чтобы пройти в третий квалификационный раунд, борисовской команде нужно обыграть по сумме двух матчей норвежский «Русенборг».