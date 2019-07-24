«БАТЭ» сыграет с «Русенборгом» сегодня

Источник: Sputnik.by

Первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдет в среду, 24 июля, начало запланировано на 20:00.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 2-й отборочный раунд, 24.07.2019, 20:00 БАТЭ - Русенборг -

Жеребьевка третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов завершилась в швейцарском Ньоне в понедельник.

Известно, что возможными соперниками борисовского клуба стали словенский «Марибор» и шведский АИК: БАТЭ сыграет с победителями этого противостояния.

Напомним, в первом раунде БАТЭ выбил из розыгрыша польский «Пяст».