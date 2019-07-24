В Казахстане покажут в прямом эфире матч «Кайрата» в Лиге Европы из Израиля
Игра состоится 25 июля.
Игра состоится 25 июля.
Телеканал QazSport покажет в прямом эфире первый матч второго отборочного раунда Лиги Европы между алматинским «Кайратом» и израильским «Хапоэлем» (Беэр-Шева), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд состоится 25 июля в
С составом «Кайрата» на гостевую игру можно ознакомиться здесь.
Ответный матч команды проведут 1 августа в Алматы.
В случае выхода в третий отборочный Лиги Европы «Кайрат» сыграет с победителем пары «Норрчепинг» (Швеция) — Лиепая (Латвия).