Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
17:00
Краснодар-2
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Луч
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Армавир
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Балтика
Футбол. Первый дивизион
19:00
Торпедо М
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
19:00
Химки
Енисей
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Ротор
Футбол. Еврокубки
19:00
Слован Бр
Фероникелли
Футбол. Первый дивизион
20:00
Чайка
СКА-Хабаровск
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
Русенборг
Футбол. Еврокубки
21:00
ЧФР
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Валлетта
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
АИК
Футбол. Еврокубки
21:45
Дандолк
Карабах
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
Нымме Калью
Футбол. Еврокубки
21:45
Црвена Звезда
ХИК
Все события
Фоторепортажи
19Капризов на поле, радостный Влашич и серьезный Акинфеев. Фото с матча ЦСКА — «Оренбург»
13Как живет Криштиану Роналду в Турине
11:24 (мск), источник: БЕЛТА

Швейцарские арбитры рассудят футболистов БАТЭ и «Русенборга» в квалификации Лиги чемпионов

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ проведут сегодня первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: Reuters

Встречу с норвежским «Русенборгом», которая начнется в 20.00 на поле «Борисов-Арены», будет судить бригада швейцарских арбитров во главе с рефери ФИФА Сандро Шерером.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
2-й отборочный раунд, 24.07.2019, 20:00

БАТЭ-Русенборг-

Накануне сегодняшней игры главный тренер борисовчан Алексей Бага сообщил, что, несмотря на отсутствие нескольких травмированных игроков основного состава, его команда готова бороться за победу. Наставник также отметил, что восстановление основного голкипера Дениса Щербицкого затягивается и поэтому БАТЭ подписал контракт с опытным вратарем Сергеем Черником, который в 2016 году перебрался из Борисова во французский «Нанси».

Ответный поединок с норвежским чемпионом состоится 31 июля в Тронхейме.

В случае победы по сумме двух встреч над «Русенборгом» футболисты БАТЭ в третьем раунде сыграют с победителем пары «Марибор» (Словения) — АИК (Стокгольм, Швеция).

Неудачник противостояния чемпионов Беларуси и Норвегии перейдет во второй по рангу континентальный турнир — Лигу Европы — и 3-м круге квалификации сыграет с клубом «Сараево» из Боснии и Герцеговины.

БАТЭ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Русенборг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Гороскоп на июль 2019 года
Врачи рассказали о состоянии Инны Чуриковой
«Реал» - «Арсенал»: шедевр Ляказетта, возвращение Бэйла
Вернувшийся из НХЛ в Россию хоккеист рассказал о помешавшей лени
«Бавария» обыграла «Милан» в Международном кубке чемпионов
Месси дисквалифицирован
Костя Цзю высказался о виновных в гибели Дадашева
Панарин: В детстве за гол давали рубль, копил их среди спичек
Усик посвятил стихи умершему после боя Дадашеву
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь