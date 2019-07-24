Рейс ФК «Нефтчи» из Баку в Москву был задержан на пять часов
ТУЛА, 24 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Рейс азербайджанского футбольного клуба «Нефтчи» из Баку в Москву был задержан на пять часов. Об этом ТАСС сообщили в
ТУЛА, 24 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Рейс азербайджанского футбольного клуба «Нефтчи» из Баку в Москву был задержан на пять часов. Об этом ТАСС сообщили в
«Нефтчи» в четверг в Туле сыграет против местного «Арсенала» в рамках первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Ответная игра пройдет в Баку 1 августа.
«Да, наш рейс задержали в Баку на пять часов, изначально мы должны были прилететь в 9:05, в итоге мы приземлились в Москве около двух часов. Сейчас мы в Москве, скоро будем выезжать в Тулу», — заявили в
«Нефтчи» занял второе место в чемпионате Азербайджана по итогам прошлого сезона и начал турнир с первого квалификационного раунда Лиги Европы, где обыграл по сумме двух встреч молдавскую «Сперанцу» (6:0, 3:0). «Арсенал» стал шестым в чемпионате России и завоевал право на участие во втором раунде отбора турнира.