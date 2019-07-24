«Тактические занятия Григорчука многие ребята вспоминают по сей день». Журналист — о репутации тренера «Астаны» в Украине

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В интервью Vesti.kz украинский журналист, обозреватель footboom.com Денис Руденко высказал свое мнение относительно квалификации и стиля работы Григорчука. Также он дал характеристику 53-летнему специалисту из Украины Юрию Вернидубу, которого СМИ называли заменой для нынешнего наставника «Астаны».

— Денис, Григорчук в прошлом году покинул «Астану», официальная версия — по семейным обстоятельствам. Есть ли в украинских медиа другая информация по этому поводу? Правда ли это было связано с семьей?

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— Насколько соответствует это правде, сказать трудно, ибо никто из украинских СМИ не уточнял у самого Григорчука детали той ситуации. Ходили в ту пору разные разговоры: возможное назначение в киевском «Динамо», конфликт с руководством «Астаны». Думаю, такие же слухи, как и ходили у вас, но, насколько я знаю, ни один из них так и не подтвердился.

— В нынешнем сезоне у «Астаны» все довольно нестабильно, сменилось руководство, команда уже не лидер чемпионата, вылетела из ЛЧ. Говорят, что у Григорчука неидеальные отношения с командой. Бывало ли ранее в его карьере, чтобы он конфликтовал с игроками или руководством?

— В «Черноморце» и, насколько я знаю, в «Габале» Григорчуку доверяли полностью. В этих клубах особых конфликтов и проблем у украинского специалиста не было, поэтому, наверное, были позитивные результаты: «моряки» стабильно боролись за еврокубки, показывая красивый футбол, «Габала» — за высшие места в Азербайджане. Но до этих команд он тренировал запорожский «Металлург», который покидал, как говорили в ту пору многие, как раз из-за разногласий с руководством. Тогда он тоже временно покинул команду: расстался с клубом 11 ноября 2009, а вновь возглавил в декабре того же года. Неофициальная причина — разногласия с руководством по поводу комплектации состава и проведения тренировочного процесса.

В остальном же особых конфликтов мне в голову и не приходит. Разве что с азербайджанской прессой, которая любила «насесть» на украинского специалиста, но он всегда культурно выходил из ситуаций. Также отмечу, что в «Черноморце» его уважал каждый футболист: иностранец, местный. Со многими общался с той поры, и они отмечали работу с Григорчуком, его подход и умение найти правильный подход к любому сопернику. А также его тактические занятия многие ребята вспоминают по сей день, отмечая, что хранят большие блокноты с тактическими заметками. То есть, скажем так, от ребят я слышал в основном позитивные отзывы о тренере.

— Востребован ли Григорчук на родине и повлияла ли работа в «Астане» на его репутацию в украинском футболе?

— На мой взгляд, он все еще остается востребован у нас в стране. Ведь уже не первый день ходят разговоры про интерес разных украинских клубов к персоне Романа Иосифовича: «Динамо», «Заря». Заметь, далеко не последние клубы Украины. У него сохраняется хорошая репутация и уважение к нему. Многие болельщики хотели бы, чтобы их клуб возглавил именно Роман Иосифович, а болельщики «моряков» с большим теплом вспоминают этого специалиста. Думаю, что рано или поздно он вернется на родину. Все его хорошо запомнили по успешной работе с «Черноморцем» и запорожским «Металлургом», знают как отличного тактика и грамотного специалиста, который доказывал свои умения в «Габале». Насколько я знаю, азербайджанские футболисты, многие из них, имеют непростой характер, но ему удавалось без особых проблем справляться и добиваться неплохих результатов с командой.

В «Астане» же, думаю, пошел легкий «сбой в планах», и сразу же пошло серьезное давление со всех сторон: пресса, болельщики. Нестабильная ситуация в самом клубе жизни тренеру не упрощает, поэтому, на мой взгляд, не самые лучшие результаты тренера в «Астане» — это скорее фоновые проблемы клуба, которые, конечно же, сказываются напрямую на работу тренера. Как говорится, не все спокойно в нормандском королевстве. А если в королевстве все неспокойно, то как могут спать местные жители? Думаю, в ситуации с «Астаной» проблему следует искать не в тренере, а в факторах, которые окружают его работу.

— В СМИ все чаще говорят о Юрии Вернидубе, как о потенциальном наставнике «Астаны». Насколько он отличается от Григорчука по манере работы? Какой футбол предпочитает?

— Ключевое различие Вернидуба и Григорчука — это характер. Если Роман Иосифович более спокойный, сдержанный коуч, то Вернидуб — это сплошные эмоции как во время матчей, так и в тренировочном процессе. Он может «напихать» игроку так, что даже в тренировке он выжмет из себя максимум. Если он перегнет планку, то всегда извинится, и никого конфликта не будет. Вернидуб помог многим игрокам показать свои лучшие качества и раскрыть их: Малиновский, который сейчас в «Аталанту» перешел, Караваев, ныне выступающий за «Динамо», Харатин из «Ференцвароша», Андреевский, тоже «Динамо». Ему удавалось раскрывать не только украинцев, но и легионеров: Бонавентуре из «Брюгге», Данило из «Гонведа», Иури, уехавший в ОАЭ на заработки, Силас… Список может быть большой. Он смог сделать из «Зари» команду, которая брала и показывала футбол не только за счет умений, но и за счет характера: матчи с РБ Лейпциг, «Фейенордом», даже с МЮ они смотрелись неплохо. Не зря же «Заря» Вернидуба получила прозвище: «Мужики». Григорчук же, на мой взгляд, более силен с тактической точки зрения. Вернидуб — больше характером и, скажем так, выявлением потенциала игроков.

Что касается футбола, то оба тренера предпочитают комбинационный футбол, но в последнем сезоне «Заря» играла в более контратакующей манере. Быстрые выпады и активное использование флангов. Быстрый переход из обороны в атаку, а также плотная игра на своей половине поля. Коллектив Вернидуба частенько лишал лидеров чемпионата очков за счет плотной игры задней линии и этих самых острых выпадов.

Напомним, ответный матч «Астана» и «Санта-Колома» проведут 1 августа в Нур-Султане — игра на «Астана Арене» стартует в 20:00 по столичному времени. Победитель этого противостояния затем встретится с проигравшим в паре второго раунда ЛЧ в «Валлетта» (Мальта) — «Ференцварош» (Венгрия).