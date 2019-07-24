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16:02 (мск), источник: ТАСС

Первая тренировка ФК «Нефтчи» в Туле за день до матча с «Арсеналом» может быть отменена

ТУЛА, 24 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Первая тренировка азербайджанского «Нефтчи» в Туле за один день до гостевой встречи с местным «Арсеналом» в рамках первого матча второго раунда отбора Лиги Европы может быть отменена. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Нефтчи».

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Ранее ТАСС сообщили в пресс-службе азербайджанского клуба, что вылет команды из Баку в Москву был задержан на пять часов. Изначально самолет должен был прилететь в девять часов утра, в итоге он приземлился около 14:00 мск.

«Задержка изменила наши планы. У нас была запланирована на шесть часов вечера тренировка, на нее мы не успеем. Может быть, у нас будет тренировка часов в семь-восемь, это пока точно не известно, мы сейчас на связи с руководством “Арсенала”. Мы точно хотим сделать пресс-конференцию, опять же решим этот вопрос с тульским клубом», — заявили в пресс-службе «Нефтчи».

Ответная встреча пройдет в Баку 1 августа.

«Нефтчи» стал вторым в чемпионате Азербайджана по итогам сезона-2018/19 и начал турнир с первого квалификационного раунда Лиги Европы, где обыграл по сумме двух встреч молдавскую «Сперанцу» (6:0, 3:0). «Арсенал» стал шестым в чемпионате России и завоевал право на участие во втором раунде отбора турнира.

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