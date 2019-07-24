Первая тренировка ФК «Нефтчи» в Туле за день до матча с «Арсеналом» может быть отменена

Ранее ТАСС сообщили в пресс-службе азербайджанского клуба, что вылет команды из Баку в Москву был задержан на пять часов. Изначально самолет должен был прилететь в девять часов утра, в итоге он приземлился около 14:00 мск.

«Задержка изменила наши планы. У нас была запланирована на шесть часов вечера тренировка, на нее мы не успеем. Может быть, у нас будет тренировка часов в семь-восемь, это пока точно не известно, мы сейчас на связи с руководством “Арсенала”. Мы точно хотим сделать пресс-конференцию, опять же решим этот вопрос с тульским клубом», — заявили в пресс-службе «Нефтчи».