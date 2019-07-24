Казахстанские клубы очень плохо играют в Израиле. Сможет ли «Кайрат» победить «Хапоэль»?

С 2014 года казахстанским клубам в еврокубковом сезоне стабильно выпадает израильская команда. Исключением стал лишь прошлый год. Первое казахстанско-израильское противостояние на клубном уровне случилось в сезоне 2009/2010. В третьем раунде квалификации ЛЧ мощнейший «Актобе» Владимира Муханова с Эмилем Кенжисариевым, Саматом Смаковым и Константином Головским в составе имел отличные шансы на выход в заключительный этап квалификации. В Актобе команды сыграли 0:0, а вот на выезде произошло одно из самых драматичных поражений в истории казахстанского футбола. К 15-й минуте «Актобе» вел в счете 3:0 и, казалось, обеспечил себе проход дальше. Но «Маккаби» сотворил выдающийся камбэк, который принес им победу 4:3. Впоследствии игроки «Актобе» говорили, что высокая влажность и температура отразилась на их состоянии, на второй тайм у них просто не осталось сил. Через год «Актобе» снова играл против команды из Израиля и вновь уступил в один мяч, пропустив дальше «Хапоэль» из Тель-Авива.

Затем, три года подряд казахстанские команды, а именно «Астана», «Ордабасы» и «Кайрат», последовательно уступали в Израиле. «Кайрат» в частности вылетел от «Маккаби», но ключевым моментом противостояния стал гол Йосси Бенаюна, пропущенный в Алматы и позволивший сопернику оформить стратегическое преимущество.

В 2017 году «Астана» впервые победила в Израиле, это произошло на групповом этапе Лиги Европы. Заработанные три очка позже помогли столичной команде выйти в плей-офф турнира.

Маккаби (Хайфа, Израиль) — Актобе — 4:3 (2:3)

Голы: Аверченко, 8 (0:1), Чичулин, 13 (0:2), Хайруллин, 15 (0:3), Катан, 26 (1:3), Голаса, 34 (2:3), Двалишвили, 59 (3:3), Двалишвили, 62 (4:3)

4 августа 2009 г. Хайфа. «Кирьят Элизер».

Хапоэль (Тель-Авив, Израиль) — Актобе — 3:1 (3:0)

Голы: Захави, 16 (1:0), Сахар, 31 (2:0), Халифа Ба, в свои ворота, 35 (3:0), Тлешев, 90 (3:1)

3 августа 2010 г. Тель-Авив, «Блумфилд».

Хапоэль (Тель-Авив, Израиль) — Астана — 1:0 (0:0)

Гол: Саша, 57, с пенальти (1:0)

24 июля 2014 г. Кипр, Ларнака, «Антонис Пападопулос».

Бейтар (Иерусалим, Израиль) — Ордабасы — 2:1 (1:0)

Голы: Атцили, 17 (1:0), Габбай, 60 (2:0), Петров, 66 (2:1)

9 июля 2015 г. Иерусалим. «Итцстадион Тедди».

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) — Кайрат (Алматы) — 2:1 (1:0)

Голы: Бен Чаим, 5 (1:0), Гоу, 64 (1:1), Альберман, 86 (2:1)

21 июля 2016 г. Нетания. «Нетания стэдиум».

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) — Астана — 0:1 (0:0)

Гол: Твумаси, 57 (0:1)

2 ноября 2017 г. Тель-Авив, «Нетания стэдиум».

Не добавляет оптимизма «Кайрату» и стадион «Хапоэля» — «Тото Тернер». Это новая арена, клуб играет там только четвертый сезон. В еврокубках дома «Хапоэль» проигрывает редко, зато часто бьет фаворитов. Так, в 2016 году на «Тото Тернер» оставались ни с чем миланский «Интер», «Саутгемптон» и «Селтик». Последний раз «Хапоэль» проигрывал дома в еврокубках чешской «Виктории» в 2017 году.

Даже игроки «Кайрата» отмечают, что в Израиле будет очень тяжело. «Два года назад я играл против “Хапоэля” в составе “Гонведа”. Это была квалификация Лиги чемпионов. Израильский коллектив запомнился мне как очень крепкая команда. Понятно, что сейчас они изменились. Мы уверены в своих силах и готовы показать свой максимум. Единственное, что будет играть против нас — очень сильная жара. Там сухо, жарко. Я помню, что после пяти минут матча футболки были насквозь мокрые», — сказал в интервью пресс-службе алматинского клуба нападающий Мартон Эппель.