Казахстанские клубы очень плохо играют в Израиле. Сможет ли «Кайрат» победить «Хапоэль»?
Завтра, 25 июля, «Кайрат» проведет стартовый матч во втором раунде квалификации Лиги Европы против «Хапоэля» из
Завтра, 25 июля, «Кайрат» проведет стартовый матч во втором раунде квалификации Лиги Европы против «Хапоэля» из
С 2014 года казахстанским клубам в еврокубковом сезоне стабильно выпадает израильская команда. Исключением стал лишь прошлый год. Первое
Затем, три года подряд казахстанские команды, а именно «Астана», «Ордабасы» и «Кайрат», последовательно уступали в Израиле. «Кайрат» в частности вылетел от «Маккаби», но ключевым моментом противостояния стал гол Йосси Бенаюна, пропущенный в Алматы и позволивший сопернику оформить стратегическое преимущество.
В 2017 году «Астана» впервые победила в Израиле, это произошло на групповом этапе Лиги Европы. Заработанные три очка позже помогли столичной команде выйти в
Маккаби (Хайфа, Израиль) — Актобе — 4:3 (2:3)
Голы: Аверченко, 8 (0:1), Чичулин, 13 (0:2), Хайруллин, 15 (0:3), Катан, 26 (1:3), Голаса, 34 (2:3), Двалишвили, 59 (3:3), Двалишвили, 62 (4:3)
4 августа 2009 г. Хайфа. «Кирьят Элизер».
Хапоэль (Тель-Авив, Израиль) — Актобе — 3:1 (3:0)
Голы: Захави, 16 (1:0), Сахар, 31 (2:0), Халифа Ба, в свои ворота, 35 (3:0), Тлешев, 90 (3:1)
3 августа 2010 г.
Хапоэль (Тель-Авив, Израиль) — Астана — 1:0 (0:0)
Гол: Саша, 57, с пенальти (1:0)
24 июля 2014 г. Кипр, Ларнака, «Антонис Пападопулос».
Бейтар (Иерусалим, Израиль) — Ордабасы — 2:1 (1:0)
Голы: Атцили, 17 (1:0), Габбай, 60 (2:0), Петров, 66 (2:1)
9 июля 2015 г. Иерусалим. «Итцстадион Тедди».
Маккаби (Тель-Авив, Израиль) — Кайрат (Алматы) — 2:1 (1:0)
Голы: Бен Чаим, 5 (1:0), Гоу, 64 (1:1), Альберман, 86 (2:1)
21 июля 2016 г. Нетания. «Нетания стэдиум».
Маккаби (Тель-Авив, Израиль) — Астана — 0:1 (0:0)
Гол: Твумаси, 57 (0:1)
2 ноября 2017 г.
Не добавляет оптимизма «Кайрату» и стадион «Хапоэля» — «Тото Тернер». Это новая арена, клуб играет там только четвертый сезон. В еврокубках дома «Хапоэль» проигрывает редко, зато часто бьет фаворитов. Так, в 2016 году на «Тото Тернер» оставались ни с чем миланский «Интер», «Саутгемптон» и «Селтик». Последний раз «Хапоэль» проигрывал дома в еврокубках чешской «Виктории» в 2017 году.
Даже игроки «Кайрата» отмечают, что в Израиле будет очень тяжело. «Два года назад я играл против “Хапоэля” в составе “Гонведа”. Это была квалификация Лиги чемпионов. Израильский коллектив запомнился мне как очень крепкая команда. Понятно, что сейчас они изменились. Мы уверены в своих силах и готовы показать свой максимум. Единственное, что будет играть против нас — очень сильная жара. Там сухо, жарко. Я помню, что после пяти минут матча футболки были насквозь мокрые», — сказал в интервью
Напомним, матч между алматинским «Кайратом» и израильским «Хапоэлем» состоится 25 июля в