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24 июля, источник: БЕЛТА

БАТЭ обыграл «Русенборг» в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ обыграли норвежский «Русенборг» со счетом 2:1 в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, передает корреспондент БЕЛТА.

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В игре, завершившейся на «Борисов-Арене», белорусский клуб эффективнее использовал свои возможности. Счет во встрече был открыт уже на пятой минуте, когда Игорь Стасевич реализовал пенальти. Капитан борисовчан продолжал оставаться наиболее заметным игроком на поле и создал для партнеров еще несколько перспективных моментов для взятия ворот. Многое изменилось на 25-й минуте, когда норвежцам удался розыгрыш углового, после которого точный удар нанес Андрес Конрадсен — 1:1.

После перерыва футболисты БАТЭ продолжили остро атаковать, и на 52-й минуте Максим Скавыш после передачи Игоря Стасевича ударом в одно касание вывел БАТЭ вперед — 2:1. Этот счет в матче не изменился до финального свистка.

Норвежский «Русенборг» является 11-кратным участником групповой стадии Лиги чемпионов. Наиболее значимых успехов в самом престижном клубном турнире соперник БАТЭ добивался в середине и конце 90-х.

Ответный поединок футболистов БАТЭ с норвежским чемпионом состоится 31 июля в Тронхейме.

В случае победы по сумме двух встреч над «Русенборгом» футболисты БАТЭ в третьем раунде сыграют с победителем пары «Марибор» (Словения) — АИК (Стокгольм, Швеция).

Неудачник противостояния чемпионов Беларуси и Норвегии перейдет во второй по рангу континентальный турнир — Лигу Европы — и в 3-м круге квалификации сыграет с клубом «Сараево» из Боснии и Герцеговины.

БАТЭ
2:1
Первый тайм: 1:1
Русенборг
Футбол, Лига чемпионов, 2-й отборочный раунд24.07.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Борисов-Арена
Главные тренеры
Алексей БагаЭйрик Хорнеланд
Голы
Игорь Стасевич5′
Андерс Конрадсен25′
Максим Скавыш51′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяСандро Шерер(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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