БАТЭ обыграл «Русенборг» в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов

В игре, завершившейся на «Борисов-Арене», белорусский клуб эффективнее использовал свои возможности. Счет во встрече был открыт уже на пятой минуте, когда Игорь Стасевич реализовал пенальти. Капитан борисовчан продолжал оставаться наиболее заметным игроком на поле и создал для партнеров еще несколько перспективных моментов для взятия ворот. Многое изменилось на 25-й минуте, когда норвежцам удался розыгрыш углового, после которого точный удар нанес Андрес Конрадсен — 1:1.

После перерыва футболисты БАТЭ продолжили остро атаковать, и на 52-й минуте Максим Скавыш после передачи Игоря Стасевича ударом в одно касание вывел БАТЭ вперед — 2:1. Этот счет в матче не изменился до финального свистка.

Норвежский «Русенборг» является 11-кратным участником групповой стадии Лиги чемпионов. Наиболее значимых успехов в самом престижном клубном турнире соперник БАТЭ добивался в середине и конце 90-х.

Ответный поединок футболистов БАТЭ с норвежским чемпионом состоится 31 июля в Тронхейме.

В случае победы по сумме двух встреч над «Русенборгом» футболисты БАТЭ в третьем раунде сыграют с победителем пары «Марибор» (Словения) — АИК (Стокгольм, Швеция).