Ожидание аншлага и дебюта в еврокубках. «Арсенал» готовится к матчу с «Нефтчи»

Источник: ИТАР-ТАСС

Тульский «Арсенал» впервые в своей истории пробился в еврокубки благодаря удачному выступлению в прошлом сезоне чемпионата России, подопечные Игоря Черевченко заняли шестое место в турнирной таблице. «Арсенал» славился хорошей посещаемостью домашней арены, которая вмещает 20 тыс. зрителей, в сезоне-2018/19. «Арсенал» вновь намерен собрать полные трибуны, при этом в городе практически нет никаких плакатов или объявлений, посвященных предстоящему еврокубковому матчу, хотя «Арсенал» является единственным профессиональным футбольным клубом в городе. В пример стоит привести Санкт-Петербург, где часто попадаются рекламные объявления с игроками «Зенита», где сообщается о предстоящих матчах команды в различных турнирах.

Футбол Лига Европы 2019/2020 Тур 1, 25.07.2019, 20:00 Арсенал Т - Нефтчи -

«Нефтчи» тоже не собирается оставаться без поддержки. Как сообщила ТАСС пресс-служба «Арсенала», Тулу посетит группа организованной поддержки азербайджанского клуба, состоящей из почти 300 человек. Не исключено, что на стадион придут местные поклонники «Нефтчи», азербайджанцы входят в пятерку самых распространенных национальностей населения Тульской области, численность которой составляет около 1,6 млн.

За день до игры Тула дышит не только футболом. Рядом со стадионом «Арсенал» располагается велотрек с трибунами, на котором за день до матча проходили соревнования среди юных спортсменов. Также в центральных двориках люди разных возрастов играли в футбол, немало среди них было тех, кто носит майки «Арсенала». Часто можно увидеть в городе объявления, призывающие людей приобрести абонементы в тренажерные залы.

Клуб готов отблагодарить своих болельщиков за преданность — за два часа до стартового свистка планируется начать праздничную предматчевую программу. Зрителей ждут конкурсы, викторины, игра в мини-футбол.

Испорченные планы

Планы по подготовке «Нефтчи» к предстоящей игре были немного нарушены за день до матча. Как сообщила ТАСС пресс-служба «Нефтчи», рейс команды из Баку в Москву был задержан на пять часов, самолет вместо девяти утра приземлился в российской столице в два часа дня. Под угрозой срыва находилось проведение пресс-конференции и первой тренировки азербайджанского клуба в Туле, однако руководство «Арсенала» с пониманием отнеслось к произошедшему, и было принято оперативное решение о проведении пресс-конференции и тренировки на два часа позже запланированного. После этого главный тренер «Нефтчи» итальянец Роберто Бордин сказал, что случившаяся ситуация может «повлиять лишь на сегодняшний день», однако к матчу игроки подойдут в полной физической готовности.

Футбол Лига Европы 2019/2020 Тур 1, 1.08.2019, 20:00 Нефтчи - Арсенал Т -

Планы на игру могут испортиться и у «Арсенала», так как под вопросом находится участие в матче замбийского нападающего Эванса Кангва. Игрок улетел на медицинское обследование в Германию за день до матча. Кангва является одним из ключевых игроков основного состава, и его потеря перед такой важной игрой может сказаться на атакующих действиях «Арсенала».

Однако капитан «Арсенала» Кирилл Комбаров уверил на пресс-конференции, что все футболисты осознают степень ответственности и хотят обрадовать своих болельщиков и руководство победой и красивой игрой. «Иногда мы, опытные футболисты, подсказываем что-то во время тренировок молодым игрокам, мотивируем их, но тут точно не нужна лишняя мотивация. Нам очень важно много забить в первой игре и не пропустить при этом», — сказал Комбаров.

У капитана «Спартака» будет возможность встретить старого знакомого по «Спартаку», капитана «Нефтчи» Эмина Махмудова. Футболист стал серебряным призером чемпионата России (2011/12) в составе «Спартака», также он выступал за подмосковный «Сатурн», саранскую «Мордовию», самарские «Крылья Советов» и томскую «Томь», игрок имеет гражданство России и Азербайджана. «Я с удовольствием пообщаюсь с Кириллом Комбаровым, я знаком с другими игроками из Тулы. Я в хороших отношениях с Игорем Семшовым, Валерой Климовым, так что приятно будет играть против старых друзей», — добавил Махмудов.

«Арсенал» сильнее

На предматчевой пресс-конференции Бордин заявил, что «Арсенал» лучше готов в физическом плане, чем его подопечные. «Они очень хорошо держат темп, надо признать, что в физическом плане они нас сильнее», — сказал итальянец, добавив также, что тренерский штаб провел серьезную подготовку к матчу и изучил игру «Арсенала».

«У нас была неделя, чтобы подготовиться к сопернику. Мы хорошо его узнали, и нам предстоит очень сложная игра», — сказал Махмудов. Игрок отметил значимость встречи для команды, футболисты намерены проявить свои лучшие качества на поле, «показать свое лицо».

Черевченко положительно высказался о сопернике, отметив опыт выступления «Нефтчи» в еврокубках, которого еще нет у «Арсенала». «Нефтчи» — хорошая команда, они забили шесть мячей в одном матче — это хороший показатель, они играют в еврокубках почти каждый год, поэтому игра с ними будет точно непростой, — сказал наставник «Арсенала».

Игорь Черевченко | Источник: РИА "Новости"

44-летний специалист разделяет радость болельщиков от предстоящего большого события для клуба. «Это большой успех для тульского футбола, этого момента очень многие ждали, я очень рад за болельщиков», — признался Черевченко.