Ожидание аншлага и дебюта в еврокубках. «Арсенал» готовится к матчу с «Нефтчи»
ТУЛА, 24 июля. /ТАСС/. Тульский «Арсенал» готовится к домашнему матчу второго квалификационного раунда Лиги Европы против азербайджанского «Нефтчи». Согласно информации
ТУЛА, 24 июля. /ТАСС/. Тульский «Арсенал» готовится к домашнему матчу второго квалификационного раунда Лиги Европы против азербайджанского «Нефтчи». Согласно информации
Тульский «Арсенал» впервые в своей истории пробился в еврокубки благодаря удачному выступлению в прошлом сезоне чемпионата России, подопечные Игоря Черевченко заняли шестое место в турнирной таблице. «Арсенал» славился хорошей посещаемостью домашней арены, которая вмещает 20 тыс. зрителей, в сезоне-2018/19. «Арсенал» вновь намерен собрать полные трибуны, при этом в городе практически нет никаких плакатов или объявлений, посвященных предстоящему еврокубковому матчу, хотя «Арсенал» является единственным профессиональным футбольным клубом в городе. В пример стоит привести
«Нефтчи» тоже не собирается оставаться без поддержки. Как сообщила ТАСС
За день до игры Тула дышит не только футболом. Рядом со стадионом «Арсенал» располагается велотрек с трибунами, на котором за день до матча проходили соревнования среди юных спортсменов. Также в центральных двориках люди разных возрастов играли в футбол, немало среди них было тех, кто носит майки «Арсенала». Часто можно увидеть в городе объявления, призывающие людей приобрести абонементы в тренажерные залы.
Клуб готов отблагодарить своих болельщиков за преданность — за два часа до стартового свистка планируется начать праздничную предматчевую программу. Зрителей ждут конкурсы, викторины, игра в
Планы по подготовке «Нефтчи» к предстоящей игре были немного нарушены за день до матча. Как сообщила ТАСС
Планы на игру могут испортиться и у «Арсенала», так как под вопросом находится участие в матче замбийского нападающего Эванса Кангва. Игрок улетел на медицинское обследование в Германию за день до матча. Кангва является одним из ключевых игроков основного состава, и его потеря перед такой важной игрой может сказаться на атакующих действиях «Арсенала».
Однако капитан «Арсенала» Кирилл Комбаров уверил на
У капитана «Спартака» будет возможность встретить старого знакомого по «Спартаку», капитана «Нефтчи» Эмина Махмудова. Футболист стал серебряным призером чемпионата России (2011/12) в составе «Спартака», также он выступал за подмосковный «Сатурн», саранскую «Мордовию», самарские «Крылья Советов» и томскую «Томь», игрок имеет гражданство России и Азербайджана. «Я с удовольствием пообщаюсь с Кириллом Комбаровым, я знаком с другими игроками из Тулы. Я в хороших отношениях с Игорем Семшовым, Валерой Климовым, так что приятно будет играть против старых друзей», — добавил Махмудов.
На предматчевой
«У нас была неделя, чтобы подготовиться к сопернику. Мы хорошо его узнали, и нам предстоит очень сложная игра», — сказал Махмудов. Игрок отметил значимость встречи для команды, футболисты намерены проявить свои лучшие качества на поле, «показать свое лицо».
Черевченко положительно высказался о сопернике, отметив опыт выступления «Нефтчи» в еврокубках, которого еще нет у «Арсенала». «Нефтчи» — хорошая команда, они забили шесть мячей в одном матче — это хороший показатель, они играют в еврокубках почти каждый год, поэтому игра с ними будет точно непростой, — сказал наставник «Арсенала».
44-летний специалист разделяет радость болельщиков от предстоящего большого события для клуба. «Это большой успех для тульского футбола, этого момента очень многие ждали, я очень рад за болельщиков», — признался Черевченко.
Команда в последнее время показала свой потенциал, и поэтому «Арсенал» намерен проявить себя на европейской арене уже на групповом этапе. Как сказал Черевченко, «предстоит еще много сделать, чтобы попасть в группу, это наша основная цель».