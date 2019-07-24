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24 июля, источник: БЕЛТА

Бага: Второй гол в ворота «Русенборга» придал уверенности

24 июля, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Второй гол хозяев поля в ворота норвежского «Русенборга» придал уверенности белорусской команде. Об этом рассказал после матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов главный тренер БАТЭ Алексей Бага, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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По его мнению, в противостоянии с такими опытными соперниками многое решает настрой и действия на поле без ошибок. «Норвежский клуб хорошо обученный и сплоченный коллектив, который способен играть на высоком уровне. В таком матче не бывает мелочей, необходимо в каждом эпизоде действовать с самоотдачей. После удачного начала встречи мы повели 1:0, но ответный гол доказал, что “Русенборг” способен остро атаковать. Второй гол в ворота норвежцев, на мой взгляд, придал уверенности футболистам БАТЭ и снял психологическое напряжение. Уверены, в ответном матче в Тронхейме через неделю нам придется непросто. В Борисове состоялась лишь первая часть противостояния», — отметил Алексей Бага.

Белорусский клуб обыграл «Русенборг» на своей арене со счетом 2:1. Голами у белорусов отметились Игорь Стасевич и Максим Скавыш.

БАТЭ
2:1
Первый тайм: 1:1
Русенборг
Футбол, Лига чемпионов, 2-й отборочный раунд24.07.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Борисов-Арена
Главные тренеры
Алексей БагаЭйрик Хорнеланд
Голы
Игорь Стасевич5′
Андерс Конрадсен25′
Максим Скавыш51′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяСандро Шерер(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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