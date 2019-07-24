Бага: Второй гол в ворота «Русенборга» придал уверенности

По его мнению, в противостоянии с такими опытными соперниками многое решает настрой и действия на поле без ошибок. «Норвежский клуб хорошо обученный и сплоченный коллектив, который способен играть на высоком уровне. В таком матче не бывает мелочей, необходимо в каждом эпизоде действовать с самоотдачей. После удачного начала встречи мы повели 1:0, но ответный гол доказал, что “Русенборг” способен остро атаковать. Второй гол в ворота норвежцев, на мой взгляд, придал уверенности футболистам БАТЭ и снял психологическое напряжение. Уверены, в ответном матче в Тронхейме через неделю нам придется непросто. В Борисове состоялась лишь первая часть противостояния», — отметил Алексей Бага.