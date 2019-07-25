Шпилевский оценил уровень соперника и назвал приемлемый результат для «Кайрата» в гостевом матче Лиги Европы

Встреча второго отборочного раунда Лиги Европы пройдет сегодня, 25 июля. Начало прямой трансляции на телеканале QazSport в 23:30 по столичному времени.

Футбол Лига Европы 2019/2020 Тур 1, 25.07.2019, 20:30 Хапоэль Беэр-Шева - Кайрат -

— Мы знаем, что «Хапоэль» — команда с большими традициями. Тренер вашей команды работает в клубе четыре года. За это время он выводил команду в групповой этап Лиги Европы. Также Барак Бахар имеет опыт игры с командой в Лиге чемпионов. Завтра нас ожидает большой матч. Это будет интересная игра. Мы изучали соперника. Знаем, что состав вашей команды серьезно обновился. Очень хотелось бы создать завтра большой футбольный праздник для всех болельщиков. Мы приехали, чтобы добиться результата, так как мы очень хотим выйти в следующий раунд квалификации турнира. Понятно, что будет непросто, но мы готовы.

— Какой результат завтра будет для вас приемлемым?

— Мы будем играть на победу. Так же, как и в ответном поединке через неделю.

— У вас небольшой опыт работы в Европе. Это не станет проблемой?

— Опыт — понятие относительное. Я, например, тренирую с девятнадцати лет. Опыт важен вместе со знаниями. Недостаточно только опыта. Нужны знание, нужно умение применять знания на практике.