Тренер «Хапоэля» определил преимущество «Кайрата» и главную цель на первый матч Лиги Европы

Команды встретятся сегодня, 25 июля, в первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы. Начало матч, который в прямом эфире покажет телеканал QazSport, в 23:30 по столичному времени.

Футбол Лига Европы 2019/2020 Тур 1, 25.07.2019, 20:30 Хапоэль Беэр-Шева - Кайрат -

— «Кайрат», на мой взгляд, владеет преимуществом. В Казахстане сезон в самом разгаре, а мы только-только стартовали. Так что наш соперник в лучшей форме. Мы попытаемся использовать наши сильные стороны: домашний газон, поддержку болельщиков, высокую мотивацию.

«Кайрат» — это так команда, которая любит и умеет забивать. В составе алматинцев собрано несколько очень талантливых игроков. Так что нужно быть очень внимательными при атаках «Кайрата». Нам нужно сохранить свои ворота на замке. Нельзя давать сопернику преимущество гостевого гола. Мы хорошо изучили соперника и знаем, что в «Кайрате» собрано много классных атакующих игроков, — считает Бахар.