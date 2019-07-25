Тренер «Хапоэля» определил преимущество «Кайрата» и главную цель на первый матч Лиги Европы
Главный тренер израильского «Хапоэля» из
Главный тренер израильского «Хапоэля» из
Команды встретятся сегодня, 25 июля, в первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы. Начало матч, который в прямом эфире покажет телеканал QazSport, в 23:30 по столичному времени.
— «Кайрат», на мой взгляд, владеет преимуществом. В Казахстане сезон в самом разгаре, а мы
«Кайрат» — это так команда, которая любит и умеет забивать. В составе алматинцев собрано несколько очень талантливых игроков. Так что нужно быть очень внимательными при атаках «Кайрата». Нам нужно сохранить свои ворота на замке. Нельзя давать сопернику преимущество гостевого гола. Мы хорошо изучили соперника и знаем, что в «Кайрате» собрано много классных атакующих игроков, — считает Бахар.
Ранее его коллега из «Кайрата» Алексей Шпилевский заявил, что на стороне соперника будет домашняя трибуна и погода. Несмотря на это, наставник алматинцев отметил, что его команда приехала в Израиль за победой.