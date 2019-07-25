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09:40 (мск), источник: Vesti.kz

Обидчик «Астаны» обыграл следующего соперника в Лиге чемпионов

Румынский футбольный клуб ЧФР одержал победу над израильским «Маккаби» из Тель-Авива в первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча команд прошла в Румынии и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Автором единственного гола на 22-й минуте стал форвард Билель Омрани.

Ответная игра пройдет 30 июля в Тель-Авиве.

Напомним, ЧФР в первом отборочном раунде выбил из Лиги чемпионов «Астану», одержав победу по сумме двух матчей с общим счетом 3:2. В ответной игре Омрани оформил дубль.

ЧФР
1:0
Первый тайм: 1:0
Маккаби Тель-Авив
Футбол, Лига чемпионов, 2-й отборочный раунд24.07.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Dr. Constantin Radulescu
Главные тренеры
Дан ПетрескуВладимир Ивич
Голы
Биллель Омрани22′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяХосе Мария Санчес Мартинес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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