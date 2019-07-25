Обидчик «Астаны» обыграл следующего соперника в Лиге чемпионов

Встреча команд прошла в Румынии и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Автором единственного гола на 22-й минуте стал форвард Билель Омрани.

Напомним, ЧФР в первом отборочном раунде выбил из Лиги чемпионов «Астану», одержав победу по сумме двух матчей с общим счетом 3:2. В ответной игре Омрани оформил дубль.