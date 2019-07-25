Обидчик «Астаны» обыграл следующего соперника в Лиге чемпионов
Румынский футбольный клуб ЧФР одержал победу над израильским «Маккаби» из
Румынский футбольный клуб ЧФР одержал победу над израильским «Маккаби» из
Встреча команд прошла в Румынии и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Автором единственного гола на 22-й минуте стал форвард Билель Омрани.
Ответная игра пройдет 30 июля в
Напомним, ЧФР в первом отборочном раунде выбил из Лиги чемпионов «Астану», одержав победу по сумме двух матчей с общим счетом 3:2. В ответной игре Омрани оформил дубль.
|Дан Петреску
|Владимир Ивич
|Биллель Омрани
|22′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес(Испания)