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10:34 (мск), источник: Vesti.kz

В «Ордабасы» высказались о шансах на победу в гостевом матче Лиги Европы и сильных сторонах соперника

Главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе рассказал о ходе подготовки и ожиданиях от предстоящего матча второго отборочного раунда Лиги Европы против чешской «Млады-Болеслав», сообщает пресс-служба шымкентского клуба.

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Встреча состоится 25 июля в Чехии и начнется в 23:00 по столичному времени. Ранее сообщалось, что шымкентский клуб и телеканал Qazsport ведут переговоры о трансляции данного матча из Чехии.

— Могу сказать, что мы с уважением относимся к сопернику, это хорошая и молодая команда, которая играет в интенсивный и вертикальный футбол. Мы просмотрели их последние игры, ознакомились со стилем игры, но на данный момент — шансы у обеих команд 50 на 50. У нас есть уникальный шанс для всего нашего клуба и города исторически пробиться в следующий раунд Лиги Европы. Все, что нам необходимо делать — это отталкиваться от собственного стиля игры, верить в свои силы, делать то, что мы готовили и все получится.

Футбол

Лига Европы 2019/2020
Тур 1, 25.07.2019, 20:00

Млада-Болеслав-Ордабасы-

Также о предстоящем матче высказался и боснийский полузащитник «Ордабасы» Мирзад Механович.

— «Млада-Болеслав» — очень хорошая команда, мы смотрели видеонарезки с их предыдущими играми, они играют компактно, имеют в своем составе быстрых футболистов. Для нас же главное внимательно подготовиться к матчу и необходимо играть серьезно.

— Каково вернуться в клуб и место, в котором вы провели четыре года?
— Да, конечно, приятно вновь оказаться здесь. В этом клубе работают те люди, с которыми я когда-то был здесь, в составе команды осталось не так много игроков, с кем я играл, но все же они играют в чешском чемпионате. Для меня это приятно вернуться сюда.

— В предыдущем своем матче, «Млада-Болеслав» уступила сопернику 0:3. Не покажется ли вашей команде, что завтрашний матч будет легким?
— Да, мы смотрели как команда соперника играла в этом матче, но все же это матч совсем другого уровня и характера. Впереди же нас ждет матч квалификации Лиги Европы, шансы равны — 50 на 50, посмотрим, что получится.

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